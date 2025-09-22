Sergio Ocampo Arista

Corresponsal

Periódico La Jornada

Lunes 22 de septiembre de 2025, p. 29

Chilpancingo, Gro., Habitantes de pueblos de Taxco de Alarcón, en el norte de Guerrero, solicitaron a la presidenta Claudia Sheinbaum la instalación de un regimiento de la Guardia Nacional en ese municipio.

En un oficio dirigido a la mandataria federal, a la gobernadora Evelyn Salgado y a Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana federal, los pobladores, en su mayoría campesinos, señalaron que “nuestras comunidades son víctimas del crimen organizado”.

Afirmaron que en la gestión del empresario Mario Figueroa Mundo como presidente municipal (2021-204) comenzaron los secuestros y asesinatos.

Ahora, dijeron, esas células delincuenciales “se dedican a la extorsión, obligan a los pequeños comerciantes a que les compren el producto que contrabandean, que van desde artículos de primera necesidad hasta refrescos, harina para elaborar pan y material de construcción, entre otras mercancías”.

Son víctimas de criminales

Alertaron que los delincuentes “están llegando a los poblados buscando casas solas para establecerse, y desde ahí organizar sus actividades; esto pasa en Cerro Gordo, Paintla, Santiago Temixco, Atazla, Huixtac y Temaxcalapa.

“Hemos visto cómo llegan en camionetas, con varios individuos a bordo, fuertemente armados buscando y preguntando donde hay casas solas; su intención es vivir en ellas.