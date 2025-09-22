No hubo reporte de personas heridas ni detenidas
Lunes 22 de septiembre de 2025, p. 29
Comandos atacaron dos instalaciones de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Baja California en la ciudad fronteriza de Tijuana, ayer en la madrugada, donde incendiaron y vandalizaron vehículos oficiales. No hubo reporte de personas lesionadas ni detenidas.
Este es el segundo atentado consecutivo de las mismas características contra oficinas de dicha institución; el otro fue la noche del viernes en el puerto de Ensenada.
Poco antes de las 3 horas, en la colonia Ciudad Industrial, delegación Centenario, hombres de no más de 25 años ingresaron a las instalaciones de la Unidad de Robo de Vehículos, colindante con un campo de beisbol, y prendieron fuego a un vehículo estacionado.
Policías municipales y bomberos acudieron al sitio y confirmaron el incendio de al menos una unidad tipo pick up, la cual resultó con pérdida total. Otros dos automotores, una camioneta y un sedán, también tuvieron daños por actos de vandalismo.
Todos los vehículos perjudicados pertenecen a la fiscalía, entre ellos un Nissan Sentra con placas del estado de Arizona y una camioneta Ford F150 con láminas de Baja California.
Apenas una hora después, a las 4:26 de la mañana, la autoridad recibió el reporte de un segundo ataque, esta vez en la colonia Sección Jardines de Playas de Tijuana, donde fue quemado un vehículo oficial asignado al grupo antisecuestros de la FGE.
La agresión se produjo dentro del recinto del organismo, lo que generó una amplia movilización de fuerzas de seguridad que incluyó el despliegue de agentes municipales, estatales, personal militar y de la Guardia Nacional.
Según el parte de la fiscalía estatal, los responsables del segundo ataque “al parecer huyeron en una vagoneta Terrain placas C57NSD7”.
Aportó el siguiente dato: “se verifica la placa de circulación del automóvil en mención en base de datos institucional, arrojando un vehículo GMC trucos (sic) Acadia, modelo 2019, azul, con numero de serie 1GKKNXLS6KZ210802, registrada a nombre de Javier Robles Aguirre”.
Esta persona es el director de Infraestructura Educativa del gobierno de Baja California.
El funcionario ha sido señalado como socio de una de las empresas que citó el Departamento del Tesoro de Estados Unidos por presuntamente trabajar para el cártel de Sinaloa en el municipio de Playas de Rosarito.
El boletín del Departamento del Tesoro de Estados Unidos revolvió las aguas en Baja California.
Aunque la fiscal estatal María Elena Andrade informó el viernes que no hay una orden de aprehensión o investigación contra El Ruso –por quien las autoridades estadunidenses ofrecen 5 millones de dólares de recompensa– y tampoco están investigando a Araceli Brown, ex alcaldesa de Rosarito y actual diputada federal por Morena, se desató un clima de señalamientos a raíz del comunicado.
Comando irrumpe en sede policial en Ciudad Maíz
Un grupo armado atacó la madrugada del 20 de septiembre la comandancia de la policía municipal de Ciudad Maíz, en la zona de la Huasteca de San Luis Potosí. La Fiscalía del estado informó que abrió una carpeta de investigación.
Con información de La Jornada Baja California, Antonio Heras y Vicente Juárez, corresponsales