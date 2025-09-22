▲ Policías municipales de Tijuana, Baja California, acordonaron el área afectada tras los atentados contra la sede de la Fiscalía General del Estado. Foto La Jornada BC

Comandos atacaron dos instalaciones de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Baja California en la ciudad fronteriza de Tijuana, ayer en la madrugada, donde incendiaron y vandalizaron vehículos oficiales. No hubo reporte de personas lesionadas ni detenidas.

Este es el segundo atentado consecutivo de las mismas características contra oficinas de dicha institución; el otro fue la noche del viernes en el puerto de Ensenada.

Poco antes de las 3 horas, en la colonia Ciudad Industrial, delegación Centenario, hombres de no más de 25 años ingresaron a las instalaciones de la Unidad de Robo de Vehículos, colindante con un campo de beisbol, y prendieron fuego a un vehículo estacionado.

Policías municipales y bomberos acudieron al sitio y confirmaron el incendio de al menos una unidad tipo pick up, la cual resultó con pérdida total. Otros dos automotores, una camioneta y un sedán, también tuvieron daños por actos de vandalismo.

Todos los vehículos perjudicados pertenecen a la fiscalía, entre ellos un Nissan Sentra con placas del estado de Arizona y una camioneta Ford F150 con láminas de Baja California.

Apenas una hora después, a las 4:26 de la mañana, la autoridad recibió el reporte de un segundo ataque, esta vez en la colonia Sección Jardines de Playas de Tijuana, donde fue quemado un vehículo oficial asignado al grupo antisecuestros de la FGE.

La agresión se produjo dentro del recinto del organismo, lo que generó una amplia movilización de fuerzas de seguridad que incluyó el despliegue de agentes municipales, estatales, personal militar y de la Guardia Nacional.

Según el parte de la fiscalía estatal, los responsables del segundo ataque “al parecer huyeron en una vagoneta Terrain placas C57NSD7”.