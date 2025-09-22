Jorge A. Pérez Alfonso

Lunes 22 de septiembre de 2025

Oaxaca, Oax., La sección 22 de la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación (CNTE) condenó la utilización de grupos de choque por el gobierno de Oaxaca, contra el magisterio disidente el pasado 19 de septiembre, durante la visita de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo; denunció que este tipo de acciones se han vuelto recurrentes en la administración del morenista.

En un comunicado, la gremial reprobó “enérgicamente los actos de violencia que forman parte de una estrategia recurrente de las autoridades estatales para disuadir la protesta social y generar confrontación entre el pueblo”.

En junio de 2024, un grupo de choque agredió a los profesores de la sección 22 que tomaron las instalaciones del Aeropuerto Internacional de Santa Cruz Xoxocotlán, con un saldo de cinco docentes lesionados.

La CNTE recordó que otro acto de represión se documentó cuando habitantes de San Antonio de la Cal y Santa Cruz Xoxocotlán protestaron en la avenida Símbolos Patrios contra la instalación de un Centro de Transferencia de Residuos Sólidos.

El gobierno oaxaqueño, reprochó, empleó un grupo de choque contra los manifestantes, además hubo un intento de desalojo del Tianguis Popular del Carmen Alto, acción a la que atribuyeron a Noé Jara, funcionario municipal y hermano del mandatario estatal.

“Denunciamos que estas prácticas reciclan tácticas contrainsurgentes ya vividas en momentos álgidos de la lucha social en México. Tal es el caso del Halconazo de 1971, cuando grupos paramilitares fueron utilizados para reprimir brutalmente a los estudiantes en la Ciudad de México, mientras el gobierno negaba toda responsabilidad”, reclamó la seccional.