De la Redacción

Periódico La Jornada

Lunes 22 de septiembre de 2025, p. 28

Un elemento de la Guardia Nacional (GN) fue asesinado ayer por la tarde en el municipio de Huajuapan, Oaxaca, de al menos nueve impactos de bala, dieron a conocer fuentes policiacas.

Reportaron que dos sujetos a bordo de una motocicleta abrieron fuego contra el uniformado que circulaba en una camioneta gris y se disponía a entrar a su domicilio, ubicado en la agencia El Carmen de dicha localidad.