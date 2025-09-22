Lunes 22 de septiembre de 2025, p. 28
Un elemento de la Guardia Nacional (GN) fue asesinado ayer por la tarde en el municipio de Huajuapan, Oaxaca, de al menos nueve impactos de bala, dieron a conocer fuentes policiacas.
Reportaron que dos sujetos a bordo de una motocicleta abrieron fuego contra el uniformado que circulaba en una camioneta gris y se disponía a entrar a su domicilio, ubicado en la agencia El Carmen de dicha localidad.
El efectivo de la GN, cuya identidad se desconoce, murió casi de manera instantánea. Al escuchar las detonaciones vecinos de la zona dieron aviso a la policía local, cuyos elementos llegaron minutos después y acordonaron la escena del crimen.
Más tarde arribaron peritos de la Fiscalía General del Estado quienes dieron comienzo a las investigaciones correspondientes.