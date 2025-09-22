Ha colocado a varios familiares en cargos de su administración, en el Congreso local, en ayuntamientos y órganos autónomos: trabajadores
Lunes 22 de septiembre de 2025, p. 28
Pese a que una de las principales directrices de Morena es la lucha contra el nepotismo en Oaxaca esta cruzada no ha sido aplicada por el gobierno de Salomón Jara Cruz, el cual ha colocado en diversos puestos de su administración, del Congreso local, así como de ayuntamientos y órganos autónomos a sus familiares: desde hermanos hasta sobrinos y parientes políticos.
Noé Jara Cruz, hermano del mandatario morenista, fue nombrado secretario de Gobierno y Territorio en el ayuntamiento de la capital del estado.
Trabajadores de distintas dependencias, así como medios de comunicación locales, han dado cuenta del tráfico de influencias que ha prevalecido durante los casi tres años de gestión de Salomón Jara, en la que se ha favorecido a sus familiares para ocupar puestos de la administración pública estatal, así como en Morena.
Por ejemplo, su hija Bxido Jara Bolaños es la secretaria de Pueblos Originarios del Comité Ejecutivo Nacional del partido guinda; mientras, su hermano Shabin fue designado secretario de Organización del Comité Directivo Estatal de Morena, instituto político que es dirigido por Manuel Navarro Jara, sobrino del mandatario.
Shunaxhi-Nabaany Magdalena Jara Bolaños, hija del gobernador oaxaqueño había sido nombrada encargada de la delegación del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), cargo al que renunció cuatro meses después.
Como secretario de Infraestructura y Comunicaciones fue designado Carlos Vichido Hernández, esposo de su sobrina Daniela Jara Carrasco; mientras, Tania Caballero Navarro, cónyuge de Shabin, hijo de Salomón Jara es actual diputada local.
A Ulises Caballero, cuñado de Shabin Jara, se le dio el cargo de director del Monte de Piedad estatal.
Sara Mariana Jara Carrasco, sobrina del mandatario, fue encargada de la Unidad de Transparencia del ayuntamiento de Oaxaca; sin embargo, recientemente fue nombrada secretaria de Estudio y Cuenta del Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca.
Irving López Sánchez, quien es coordinador de Giras y Protocolo en el gobierno de la entidad es sobrino de Jara Cruz.
Además, Katia Bolaños Flores, sobrina de la esposa del gobernador y presidenta del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), Irma Bolaños, se desempeña como directora de Licencias de la Secretaría de Movilidad; otra de sus sobrinas Sheila Bolaños, tiene el puesto de directora de Administración y Finanzas en el DIF.
En la Secretaría de Salud laboran más familiares del político mo-renista: Lorena Rodríguez Bolaños, directora de Innovación, y Ricar-do López Ríos, cuñado de la nuera del gobernador, es el director del Hospital de la Niñez Oaxaqueña.
Ante las acusaciones de nepotismo en contra de su gestión, el mandatario aseguró que son falsas.
En el caso específico de Shunaxhi-Nabaany puntualizó que no se trata de nepotismo, pues su hija no participó en ningún proceso de elección, sino que fue una invitación directa por parte del director del Infonavit.
Sin embargo, en las redes sociales la ciudadanía ha condenado el nepotismo con el cual opera el gobierno de Jara Cruz al que acusan de tratar a la administración estatal como una agencia de colocación para sus familiares.