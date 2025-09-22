De La Redacción

Lunes 22 de septiembre de 2025, p. 28

Pese a que una de las principales directrices de Morena es la lucha contra el nepotismo en Oaxaca esta cruzada no ha sido aplicada por el gobierno de Salomón Jara Cruz, el cual ha colocado en diversos puestos de su administración, del Congreso local, así como de ayuntamientos y órganos autónomos a sus familiares: desde hermanos hasta sobrinos y parientes políticos.

Noé Jara Cruz, hermano del mandatario morenista, fue nombrado secretario de Gobierno y Territorio en el ayuntamiento de la capital del estado.

Trabajadores de distintas dependencias, así como medios de comunicación locales, han dado cuenta del tráfico de influencias que ha prevalecido durante los casi tres años de gestión de Salomón Jara, en la que se ha favorecido a sus familiares para ocupar puestos de la administración pública estatal, así como en Morena.

Por ejemplo, su hija Bxido Jara Bolaños es la secretaria de Pueblos Originarios del Comité Ejecutivo Nacional del partido guinda; mientras, su hermano Shabin fue designado secretario de Organización del Comité Directivo Estatal de Morena, instituto político que es dirigido por Manuel Navarro Jara, sobrino del mandatario.

Shunaxhi-Nabaany Magdalena Jara Bolaños, hija del gobernador oaxaqueño había sido nombrada encargada de la delegación del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), cargo al que renunció cuatro meses después.

Como secretario de Infraestructura y Comunicaciones fue designado Carlos Vichido Hernández, esposo de su sobrina Daniela Jara Carrasco; mientras, Tania Caballero Navarro, cónyuge de Shabin, hijo de Salomón Jara es actual diputada local.