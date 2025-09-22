Europa Press

Periódico La Jornada

Lunes 22 de septiembre de 2025, p. 8

San Sebastián., La actriz Angelina Jolie, que presentó ayer por la tarde en San Sebastián la nueva película que protagoniza Couture, aseguró que “ama” a Estados Unidos, pero “no lo reconoce en estos momentos” y ha advertido que “hay que tener cuidado con lo que se dice” porque “son momentos muy difíciles.

“Amo a mi país, pero no lo reconozco en este momento. Siempre he vivido a nivel internacional, mi familia, mis amigos, mi vida y visión es internacional, por lo que mi visión del mundo también lo es. Cualquier cosa en cualquier parte que divide o que limita las expresiones personales y las libertades personales de cualquier persona es algo muy peligroso. Creo que son tiempos tan serios que hay que tener cuidado de hacer cosas así y con lo que se dice. Son momentos muy difíciles que estamos viviendo todos juntos”, afirmó la actriz cuando se le preguntó por sus miedos en una rueda de prensa con mucha expectación.

Angelina Jolie ha afirmado que en Couture existe “una guerra y un deseo de vivir una vida libre sin sufrimiento. Creo que esto es un poco la condición y existencia humana para todos. Algunos se encuentran en los puntos extremos de un conflicto real y algunos de nosotros sabemos que alguien que queremos está sufriendo a título personal. Siempre estamos unidos como seres humanos”, destacó.

La actriz estadunidense admitió que ha sido “sanador” trabajar en este proyecto, en el que interpreta a una cineasta que tiene cáncer de mama y se ve envuelta en una relación inesperada con un colaborador cercano, interpretado por Louis Garrel. Angelina Jolie ha compartido con los asistentes a la rueda de prensa que se siente cercana a este personaje, ya que en 2013 se sometió a una doble mastectomía preventiva en 2013 debido a una alta probabilidad de desarrollar cáncer de mama y ovario tras perder a su madre y a su abuela.

“Fue mi elección, pero es importante tenerla para poder elegirlo. No todo el mundo tiene que hacerlo tal y como lo elegí yo. No lo lamento. Estos cánceres nos afectan cómo nos sentimos como mujeres. La película muestra el viaje y ofrece un mensaje interesante e importante para que cualquier persona entienda el proceso”, explicó.