Lunes 22 de septiembre de 2025, p. 8
San Sebastián., La actriz Angelina Jolie, que presentó ayer por la tarde en San Sebastián la nueva película que protagoniza Couture, aseguró que “ama” a Estados Unidos, pero “no lo reconoce en estos momentos” y ha advertido que “hay que tener cuidado con lo que se dice” porque “son momentos muy difíciles.
“Amo a mi país, pero no lo reconozco en este momento. Siempre he vivido a nivel internacional, mi familia, mis amigos, mi vida y visión es internacional, por lo que mi visión del mundo también lo es. Cualquier cosa en cualquier parte que divide o que limita las expresiones personales y las libertades personales de cualquier persona es algo muy peligroso. Creo que son tiempos tan serios que hay que tener cuidado de hacer cosas así y con lo que se dice. Son momentos muy difíciles que estamos viviendo todos juntos”, afirmó la actriz cuando se le preguntó por sus miedos en una rueda de prensa con mucha expectación.
Angelina Jolie ha afirmado que en Couture existe “una guerra y un deseo de vivir una vida libre sin sufrimiento. Creo que esto es un poco la condición y existencia humana para todos. Algunos se encuentran en los puntos extremos de un conflicto real y algunos de nosotros sabemos que alguien que queremos está sufriendo a título personal. Siempre estamos unidos como seres humanos”, destacó.
La actriz estadunidense admitió que ha sido “sanador” trabajar en este proyecto, en el que interpreta a una cineasta que tiene cáncer de mama y se ve envuelta en una relación inesperada con un colaborador cercano, interpretado por Louis Garrel. Angelina Jolie ha compartido con los asistentes a la rueda de prensa que se siente cercana a este personaje, ya que en 2013 se sometió a una doble mastectomía preventiva en 2013 debido a una alta probabilidad de desarrollar cáncer de mama y ovario tras perder a su madre y a su abuela.
“Fue mi elección, pero es importante tenerla para poder elegirlo. No todo el mundo tiene que hacerlo tal y como lo elegí yo. No lo lamento. Estos cánceres nos afectan cómo nos sentimos como mujeres. La película muestra el viaje y ofrece un mensaje interesante e importante para que cualquier persona entienda el proceso”, explicó.
Durante la rueda de prensa, Angelina Jolie se emocionó al hablar de su madre y recordar los momentos que atravesó con ella. “Para mí es muy difícil hablar de ella. Pensé mucho en ella y probablemente todos nos hemos encontrado en una situación de estar en un hospital”, ha dicho la actriz, quien reveló que en la cinta lleva un collar de su madre.
Además, al preguntarle respecto a qué le hubiese dicho su madre a su personaje, Jolie señaló que le hubiera recomendado que “viviera todos los días” y que se centrara en la vida. “No puedes dar por sentado cualquier momento. Hay que intentar vivir al completo”, afirmó antes de decir que no podía contestar más porque estaba muy emocionada. “No quiero llorar”, manifestó.
Por su parte, el actor Louis Garrel ha ensalzado Couture por como trata el tema del cáncer y consideró que en el resto de la cinta lo hacen desde un “tono patético. No hay que tener miedo a nada cuando hablas de mujeres en general, porque la mente de los hombres es bastante más simple de lo que realmente piensas”, comentó.
“Juntas podemos ser más fuertes”
Junto a los actores protagonistas ha estado la cineasta Alice Winocour, quien detalló que la película “trata de mujeres” y que ha querido “coser parte de las vidas de las tres mujeres protagonistas”, al mismo tiempo que ha apelado a la unión entre mujeres.
“Espero que podamos conectar con otras mujeres en el mundo y decir que no estamos solas y que todas juntas podemos ser más fuertes”, proclamó Winocour provocando el aplauso del público.
La cineasta aseguró que la moda tiene que ver “con el cuerpo de la mujer y la vulnerabilidad” en ese mundo. “Los cuerpos se glorifican, pero a la vez hay una fecha de caducidad. Lo que quería era hablar de cómo es estar en el cuerpo de una mujer. Para mí la moda es una locura y una lucha contra el tiempo”, concluyó Winocour.