César Arellano García

Periódico La Jornada

Lunes 22 de septiembre de 2025, p. 23

La determinación del Departamento de Transporte de Estados Unidos (DOT, por sus siglas en inglés) de revocar la inmunidad antimonopolio que desde mayo de 2016 hace posible la alianza entre Aeroméxico y Delta Air Lines perjudicará la conectividad aérea entre México y el vecino país del norte, afirmaron Fernando Gómez Suárez, especialista del sector aeronáutico, y José Suárez, vocero de la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores de México (ASPA).

Manifestaron que con la ruptura hay posibilidad de que los costos de los boletos se incrementen.

“Con esta decisión se reducirán frecuencias y rutas que cubren ambas empresas. Las aerolíneas mexicanas tendrán pocas posibilidades de cubrir los itinerarios que quedarán descubiertos, ya que no tienen suficientes aviones”, manifestó Gómez Suárez.

Mientras la alianza siga vigente en lo que resta del año, Aeroméxico y Delta compartirán aviones y códigos, beneficiando a los pasajeros. Al respecto, el especialista detalló que esto permite a los viajeros acceder a una mayor variedad de destinos y crear itinerarios más completos, mientras las aerolíneas amplían su red comercial y ofrecen una experiencia de viaje más fluida, incluyendo beneficios adicionales.

“Luego de que se disuelva la alianza entre Aeroméxico y Delta Air Lines, las aerolíneas mexicanas, en caso de que quisieran competir en dichas rutas desatendidas, tendrían que reconfigurar sus trayectos y frecuencias. Delta no tiene ese problema, porque cuenta con mayor capacidad operativa y financiera”.