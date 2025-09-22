L

a consideración de los asuntos financieros proviene, como no podría ser de otra manera, de la naturaleza del dinero. Ésta se deriva del hecho de tener un carácter fiduciario, es decir, que se sustenta en la confianza, ya que no tiene un valor intrínseco.

El valor de dinero se basa en la convención social que lo sustenta, lo cual representa un factor clave para que sea el banco central la institución que haga posible que ésta sea operativa.

De ahí se desprende el carácter de independencia que lo define en un entorno económico y político determinado. El argumento básico tiene que ver, precisamente, con la creación de la estabilidad financiera, objetivo primordial de la política monetaria.

El Banco de Pagos Internacionales lo plantea de la siguiente manera: “El dinero tiene valor si el público confía que otros reconocerán su valor, hoy y en el futuro. El valor del dinero se asienta en la confianza. El abuso en la creación de dinero erosiona tal confianza en él y en quien lo emite, lo que lleva a la inflación, a la depreciación de la moneda nacional, a la inestabilidad financiera y deriva en la crisis política.”

Las experiencias históricas de episodios de hiperinflación exhiben las consecuencias económicas, sociales y políticas que puede tener la pérdida de confianza en el dinero.

Un caso ejemplar, que no único, se refiere al catastrófico caso alemán de la República de Weimar entre 1921 y 1923. El estudio de la historia financiera y las crisis es una referencia indispensable en el análisis económico.

No hay recetas predeterminadas para organizar y administrar el ámbito económico en una sociedad; éste pasa por etapas evolutivas que exigen la adaptación de los marcos institucionales.

La independencia del banco central es una pieza relevante para establecer una relación funcional entre la política monetaria y la política fiscal que favorezca la estabilidad, basada en el control de la inflación, la que es en esencia la expresión de la pérdida de capacidad de compra del dinero.

El estatuto de independencia del banco central tiene que ver con un entorno complejo que comprende el régimen político vigente y los diversos factores económicos y financieros de índole coyuntural y estructural.

La legislación para aprobar el presupuesto público y establecer las necesidades de endeudamiento del gobierno para cumplirlo; las condiciones que definen las decisiones del ahorro y la inversión; del crecimiento del producto; la generación de empleo; las relaciones con el exterior son parte del entramado para sentar las bases institucionales del funcionamiento del dinero y del crédito.

Como se ha dicho sobre este asunto, lo que importa de modo central no es la independencia del banco central, sino el consenso político que la sostiene. Violentar ese consenso tiene consecuencias y provoca una mayor incertidumbre, con las consecuencias sociales que eso entraña.