▲ A la terminal de la CDMX se le están dando los últimos detalles. Foto Jorge Ángel Pablo García

Jessika Becerra

Periódico La Jornada

Lunes 22 de septiembre de 2025, p. 20

El tramo del Tren Interurbano México-Toluca El Insurgente, que trasladará pasajeros desde Observatorio hasta Toluca y viceversa, tiene un avance de 98 por ciento y el gobierno planea que comience a operar en diciembre próximo, con lo que el tiempo de trayecto actual se podría reducir aproximadamente en una hora, según la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT).

Se trata de una parte de la obra que se inició hace 11 años, en el gobierno del ex presidente Enrique Peña Nieto, bautizada inicialmente Tren Interurbano, la cual se entregaría en 2017, lo que nunca ocurrió, hasta que años después fue retomada por el ex presidente Andrés Manuel López Obrador.

La dependencia informó que en el tramo circularán 30 trenes –cada uno con cinco vagones, con capacidad para 718 usuarios– que irán a una velocidad máxima de 160 kilómetros por hora.

El pasado viernes, la SICT realizó las primeras pruebas, y aunque el tiempo del trayecto oficial está en revisión, se estima que baje una hora respecto a las dos que hoy día le lleva a la gente trasladarse en camiones y taxis colectivos.

Actualmente, el tren está en operación en las estaciones de Zinacantepec, Toluca Centro, Metepec, Lerma y la terminal provisional de Santa Fe, con una inversión de 116 mil millones de pesos en la obra, la cual cuenta con 58 kilómetros de doble vía electrificada.

Testimonios de personas que viajan con frecuencia de Toluca a la Ciudad de México, que fueron recopilados alrededor de la estación del tren –ubicada al lado de la Central de Autobuses del Poniente–, coinciden en que los traslados actuales son costosos y tardados y que este nuevo transporte permitiría más rapidez y seguridad.

Rocío Flores comentó que generalmente viaja tres días a la semana de Toluca a la Ciudad de México en trayectos que se vuelven largos con el tránsito. “Media hora de diferencia nos ayudaría mucho”, comentó.

Vezna Issy Rebollado, otra viajera frecuente de Toluca a Ciudad de México, mencionó que hizo 50 minutos el sábado pasado en un taxi colectivo que costó 90 pesos a Observatorio. “Tenía prisa, ya que desde la terminal hasta Observatorio en bus haces casi dos horas”.