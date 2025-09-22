De La Redacción

Periódico La Jornada

Lunes 22 de septiembre de 2025, p. a12

Con un doblete del brasileño João Pedro, el Atlético de San Luis goleó 4-1 a Santos Laguna y consiguió su tercer triunfo en el torneo Apertura 2025 de la Liga Mx.

Gracias a este resultado en el duelo de la jornada 9, el cual se disputó ayer en el estadio Corona, la escuadra potosina, que hilvanó dos partidos sin perder, sumó 10 puntos y ascendió al puesto 11 de la tabla. A su vez, el equipo lagunero se quedó en la posición 14, con siete unidades.

El encuentro inició con una polémica arbitral, pues apenas al minuto nueve, el silbante Abraham Quirarte marcó penalti a favor de Santos por una presunta falta en el área de Óscar Macías sobre el chileno Bruno Barticciotto. El propio delantero ejecutó el cobro desde los 11 pasos; sin embargo, no logró impactar bien el balón y éste quedó en las manos del guardameta del Atlético de San Luis, Andrés Sánchez.

Pese al fallo, los locales no se dieron por vencidos y siguieron presionando a su rival en busca de abrir el marcador; sin embargo, no conseguían el objetivo.

El cuadro potosino respondió con embates de Benjamín Galdames, Sebastián Pérez Bouquet y João Pedro, los cuales no pudieron vencer al arquero santista, Carlos Acevedo.