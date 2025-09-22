Lunes 22 de septiembre de 2025, p. a12
Con un doblete del brasileño João Pedro, el Atlético de San Luis goleó 4-1 a Santos Laguna y consiguió su tercer triunfo en el torneo Apertura 2025 de la Liga Mx.
Gracias a este resultado en el duelo de la jornada 9, el cual se disputó ayer en el estadio Corona, la escuadra potosina, que hilvanó dos partidos sin perder, sumó 10 puntos y ascendió al puesto 11 de la tabla. A su vez, el equipo lagunero se quedó en la posición 14, con siete unidades.
El encuentro inició con una polémica arbitral, pues apenas al minuto nueve, el silbante Abraham Quirarte marcó penalti a favor de Santos por una presunta falta en el área de Óscar Macías sobre el chileno Bruno Barticciotto. El propio delantero ejecutó el cobro desde los 11 pasos; sin embargo, no logró impactar bien el balón y éste quedó en las manos del guardameta del Atlético de San Luis, Andrés Sánchez.
Pese al fallo, los locales no se dieron por vencidos y siguieron presionando a su rival en busca de abrir el marcador; sin embargo, no conseguían el objetivo.
El cuadro potosino respondió con embates de Benjamín Galdames, Sebastián Pérez Bouquet y João Pedro, los cuales no pudieron vencer al arquero santista, Carlos Acevedo.
Fue hasta el minuto 37 cuando el San Luis logró adelantarse en el marcador por conducto de Juan Manuel Sanabria, quien aprovechó un tiro libre directo para poner el 1-0 antes de irse al descanso.
Motivados por su primera anotación, los visitantes aumentaron su ventaja (2-0) al inicio de la segunda parte, al minuto 50, cuando Galdames remató con la derecha a quemarropa para batir nuevamente a Acevedo.
Sólo 10 minutos después, al 60, João Pedro consiguió el 3-0 con un disparo desde el centro del área, tras conectar una asistencia de Pérez Bouquet.
El alicaído Santos, que hasta ese momento no había mostrado capacidad de respuesta, emocionó a su afición al 63, luego de que Kevin Balanta recortó distancias en el marcador (3-1) con un remate de cabeza desde muy cerca del marco potosino.
La felicidad le duró muy poco a los locales, toda vez que al 73, João Pedro marcó su segundo tanto del partido tras conectar con un potente testarazo un centro preciso de Sanabria, con lo que selló el valioso triunfo por 4-1.