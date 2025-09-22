De La Redacción

Lunes 22 de septiembre de 2025

Aaron Rodgers engrandece su legado en la NFL en cada partido. El veterano mariscal de campo guió ayer a los Acereros de Pittsburgh a su segunda victoria de la temporada al imponerse 21-14 ante los Patriotas de Nueva Inglaterra y se convirtió en el cuarto pasador de la historia con más envíos a las diagonales (510), luego de superar al histórico Brett Favre (508).

En el segundo cuarto, Rodgers lanzó un ovoide flotado a zona roja que atrapó el receptor DK Metcalf para aumentar a 14-0 la ventaja ante Nueva Inglaterra, tras una anotación por tierra en el primer periodo del corredor Kenneth Gainwell.

Con este pase se colocó sólo detrás de Peyton Manning (539), Drew Brees (571) y Tom Brady (649), en la lista de los mariscales con más pases de anotación en la historia de la liga. Además, superó a Philip Rivers como el sexto pasador con más yardas aéreas.

La respuesta de los Patriotas llegó de inmediato con un pase del joven mariscal Drake Maye a su ala cerrada Hunter Henry. A pesar que Nueva Inglaterra estableció un dominio en el emparrillado durante el tercer cuarto, no pudo capitalizarlo tras perder en dos ocasiones el balón a punto de anotar.