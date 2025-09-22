Lunes 22 de septiembre de 2025, p. a12
Aaron Rodgers engrandece su legado en la NFL en cada partido. El veterano mariscal de campo guió ayer a los Acereros de Pittsburgh a su segunda victoria de la temporada al imponerse 21-14 ante los Patriotas de Nueva Inglaterra y se convirtió en el cuarto pasador de la historia con más envíos a las diagonales (510), luego de superar al histórico Brett Favre (508).
En el segundo cuarto, Rodgers lanzó un ovoide flotado a zona roja que atrapó el receptor DK Metcalf para aumentar a 14-0 la ventaja ante Nueva Inglaterra, tras una anotación por tierra en el primer periodo del corredor Kenneth Gainwell.
Con este pase se colocó sólo detrás de Peyton Manning (539), Drew Brees (571) y Tom Brady (649), en la lista de los mariscales con más pases de anotación en la historia de la liga. Además, superó a Philip Rivers como el sexto pasador con más yardas aéreas.
La respuesta de los Patriotas llegó de inmediato con un pase del joven mariscal Drake Maye a su ala cerrada Hunter Henry. A pesar que Nueva Inglaterra estableció un dominio en el emparrillado durante el tercer cuarto, no pudo capitalizarlo tras perder en dos ocasiones el balón a punto de anotar.
Henry consiguió el empate en la pizarra hasta el cuarto periodo, luego de atrapar su segundo pase en zona roja. Pero la falta de efectividad de los Patriotas les cobró factura, ya que le permitieron a Rodgers hacer de las suyas con el ovoide en las manos.
El mariscal de 41 años comandó una serie ofensiva que culminó con la anotación de Calvin Austin para decretar la pizarra final.
Por otra parte, los Empacadores de Green Bay perdieron el invicto tras caer 13-10 ante Cleveland. Bengalíes de Cincinnati, que sufrieron la baja por lesión de su mariscal Joe Burrow, sufrieron su primera caída de la temporada al perder 48-10 ante los Vikingos de Minnesota.
En otros duelos, las Águilas de Filadelfia se mantienen invictas al imponerse 33-26 ante Carneros de los Ángeles; Comandantes de Washington superaron 41-24 a Raiders de Las Vegas; Osos de Chicago vencieron 31-14 a Vaqueros de Dallas, mientras 49ers de San Francisco doblegaron 16-15 a Cardenales de Arizona, y los Broncos de Denver cayeron 23-20 en un duelo de alarido ante Cargadores de Los Ángeles.