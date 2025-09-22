Lunes 22 de septiembre de 2025, p. a12
Chivas se ha liberado de los temores e inseguridades, y después de un irregular inicio de temporada, han entrado a la pelea por los primeros puestos en el Apertura 2025 de la Liga Mx Femenil. Tras vencer al América la semana pasada, el Guadalajara recibió un envión anímico que lo impulsó para superar ayer 2-0 a Tijuana y festejar su tercera victoria consecutiva.
Frente a su afición en el estadio Akron, las protagonistas fueron la joven Denise Castro, quien ha sorprendido esta temporada, así como Joselyn Montoya. Con el triunfo, las tapatías se mantienen en ascenso al saltar al cuarto lugar con 23 puntos en la jornada 12, mientras que Tijuana se quedó estancado en el peldaño 13 con nueve unidades.
Apenas en su primera temporada como profesional, Denise Castro, de 22 años, se empeña en demostrar su potencial por lo que marcó de nueva cuenta para llegar a tres goles en total después de haber anotado un doblete en la jornada pasada ante el América.
Isabela Esquivias desbordó por el costado derecho y envió un centro para que Castro sentenciara con un remate de cabeza y abriera el marcador a los 29 minutos. La delantera no se conformó e insistió en dos ocasiones en busca de otro doblete, incluso en una oportunidad superó a la arquera pero la zaga alcanzó a desviar el esférico antes de que entrara a la meta.
El estratega Antonio Contreras ajustó su estrategia para el complemento y en una decisión acertada mandó a la cancha a Joselyn Montoya (76), quien se rencontró con el gol tras nueve fechas al prender el balón desde fuera del área.
Chavarin marca doblete
Las hazañas individuales de Aerial Chavarin, quien se acerca en la pelea por el campeonato de goleo, mantienen a Cruz Azul cerca de los puestos de liguilla, luego de que la ariete marcó un doblete para derrotar por 3-0 al Puebla.
Las celestes caminan entre altibajos y cumplieron con una victoria en las instalaciones Club Alpha 3 de Puebla que les permite llegar a 17 puntos, al tiempo que las poblanas permanecen entre los últimos puestos con sólo cinco unidades.
Chavarin, quien se consolida como la guía ofensiva de las celestes, tardó hasta el inicio del complemento para poner el primer tanto al minuto 47 y apenas nueve minutos después aumentó la cuenta con un disparo desde el borde del área.
Aerial no sólo aseguró el triunfo de La Máquina, sino que llegó a 13 tantos, uno menos que la delantera de Pachuca Charlyn Corral, líder de la tabla de goleo y quien saltará a la cancha el martes ante Rayadas.
Frente a un conjunto del Puebla que no encontró orden ni dirección, las celestes cerraron el juego al 82 cuando Daniela Calderón sacudió las redes con un tiro libre.
Finalmente, el Atlético de San Luis igualó en casa 1-1 ante Maza-tlán en el estadio Alfonso Ramírez.