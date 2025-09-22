▲ Joselyn Montoya se rencontró con el gol después de nueve fechas en el triunfo de Guadalajara. Foto @chivasfemenil

De La Redacción

Periódico La Jornada

Lunes 22 de septiembre de 2025, p. a12

Chivas se ha liberado de los temores e inseguridades, y después de un irregular inicio de temporada, han entrado a la pelea por los primeros puestos en el Apertura 2025 de la Liga Mx Femenil. Tras vencer al América la semana pasada, el Guadalajara recibió un envión anímico que lo impulsó para superar ayer 2-0 a Tijuana y festejar su tercera victoria consecutiva.

Frente a su afición en el estadio Akron, las protagonistas fueron la joven Denise Castro, quien ha sorprendido esta temporada, así como Joselyn Montoya. Con el triunfo, las tapatías se mantienen en ascenso al saltar al cuarto lugar con 23 puntos en la jornada 12, mientras que Tijuana se quedó estancado en el peldaño 13 con nueve unidades.

Apenas en su primera temporada como profesional, Denise Castro, de 22 años, se empeña en demostrar su potencial por lo que marcó de nueva cuenta para llegar a tres goles en total después de haber anotado un doblete en la jornada pasada ante el América.

Isabela Esquivias desbordó por el costado derecho y envió un centro para que Castro sentenciara con un remate de cabeza y abriera el marcador a los 29 minutos. La delantera no se conformó e insistió en dos ocasiones en busca de otro doblete, incluso en una oportunidad superó a la arquera pero la zaga alcanzó a desviar el esférico antes de que entrara a la meta.

El estratega Antonio Contreras ajustó su estrategia para el complemento y en una decisión acertada mandó a la cancha a Joselyn Montoya (76), quien se rencontró con el gol tras nueve fechas al prender el balón desde fuera del área.