Lunes 22 de septiembre de 2025, p. a11
Barcelona. El Barcelona no falló en su empeño de disputar al Real Madrid el título de la Liga española. Goleó 3-0 al Getafe en el estadio Johan Cruyff y se mantuvo a dos puntos de distancia de su acérrimo rival tras el cierre de la quinta fecha.
Ferran Torres destacó con un doblete (15 y 34) –acumula ya cuatro goles en este inicio del torneo– y estuvo a punto de lograr el hat-trick, de no ser por un remate que se estrelló en el travesaño.
Aunque no ha tenido regularidad esta campaña, Dani Olmo aprovechó más tarde su oportunidad y marcó el tercer tanto, que puso cifras definitivas (64). Una persona con una bandera de Palestina invadió el campo al momento de celebrar.
Al final, el Barça pudo ampliar la ventaja, pero Soria evitó un tanto de Rashford tras un potente disparo y, después, detuvo otro del sueco Roony Bardghji. Con este triunfo, llegó a 13 puntos y se colocó a dos del Madrid antes de la sexta jornada.
En Inglaterra, si el Manchester City golpeó demasiado pronto, el Arsenal lo hizo casi hasta el final. El choque entre dos de los candidatos al título de la Liga Premier inglesa concluyó ayer sin un vencedor (1-1) y dejó al Liverpool como único líder después de cinco fechas.
Con miles de personas expectantes en el estadio Emirates, Erling Haaland adelantó a los Citizens (9) y Gabriel Martinelli, con un globo magistral (90+3), emparejó la cuenta por los Gunners a pocos minutos de su ingreso al terreno de juego.
El extremo brasileño volvió a salvar al Arsenal cuatro días después de su gol y asistencia en San Mamés, en la victoria 2-0 ante el Athletic de Bilbao en Liga de Campeones. Aprovechó un pase preciso de Eberechi Eze, también suplente, vio adelantado a Gianluigi Donnarumma y lo batió por arriba.
El antiguo arquero del PSG se había mostrado impecable ante un Arsenal que confiscó el esférico con 67 por ciento de posesión de la pelota. El desenlace premió el esfuerzo de los locales al mismo tiempo que castigó cierta comodidad del City y sus intentos de perder tiempo.
Beneficiado al ver a sus dos rivales directos neutralizarse, el Liverpool cuenta ya con cinco puntos más que el Arsenal (segundo con 10 unidades) y ocho más que el Manchester City (noveno con siete) luego de cinco fechas disputadas.
Finalmente, en Italia, la Roma ganó el derbi de la capital italiana contra la Lazio (1-0), correspondiente a la cuarta jornada de la Serie A, con un gol de Lorenzo Pellegrini (38).
El equipo de Gian Piero Gasperini pudo ampliar el marcador de no ser por el portero de la Lazio, Ivan Provedel, decisivo frente a Devyne Rensch, Angelino y Tommaso Baldanzi. Los celestes perdieron a Reda Belahyane por expulsión.
Con esta tercera victoria en cuatro encuentros, la Loba ocupa el cuarto lugar con nueve puntos, a uno de la Juventus (primero), mientras Lazio, derrotada por tercera vez, bajó al puesto 14 (tres puntos).