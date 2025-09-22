Afp y Ap

Periódico La Jornada

Lunes 22 de septiembre de 2025, p. a11

Barcelona. El Barcelona no falló en su empeño de disputar al Real Madrid el título de la Liga española. Goleó 3-0 al Getafe en el estadio Johan Cruyff y se mantuvo a dos puntos de distancia de su acérrimo rival tras el cierre de la quinta fecha.

Ferran Torres destacó con un doblete (15 y 34) –acumula ya cuatro goles en este inicio del torneo– y estuvo a punto de lograr el hat-trick, de no ser por un remate que se estrelló en el travesaño.

Aunque no ha tenido regularidad esta campaña, Dani Olmo aprovechó más tarde su oportunidad y marcó el tercer tanto, que puso cifras definitivas (64). Una persona con una bandera de Palestina invadió el campo al momento de celebrar.

Al final, el Barça pudo ampliar la ventaja, pero Soria evitó un tanto de Rashford tras un potente disparo y, después, detuvo otro del sueco Roony Bardghji. Con este triunfo, llegó a 13 puntos y se colocó a dos del Madrid antes de la sexta jornada.

En Inglaterra, si el Manchester City golpeó demasiado pronto, el Arsenal lo hizo casi hasta el final. El choque entre dos de los candidatos al título de la Liga Premier inglesa concluyó ayer sin un vencedor (1-1) y dejó al Liverpool como único líder después de cinco fechas.

Con miles de personas expectantes en el estadio Emirates, Erling Haaland adelantó a los Citizens (9) y Gabriel Martinelli, con un globo magistral (90+3), emparejó la cuenta por los Gunners a pocos minutos de su ingreso al terreno de juego.