Lunes 22 de septiembre de 2025, p. a10

Berlín. El keniano Sabastian Sawe dominó el Maratón de Berlín, donde un calor inusual frustró su esfuerzo por romper el récord del circuito.

Sawe, de 29 años, terminó con el mejor tiempo del año con 2:02.14 horas, cuatro minutos delante del japonés Akira Akasaki y a más de cuatro y medio del etíope Chimdessa Debele. “Hice lo mejor que pude. Estoy muy feliz”, afirmó.

Sebastian tenía como objetivo el récord del circuito de Eliud Kipchoge de 2:01.09 de 2022, que en su momento fue mundial. La marca actual es de Kelvin Kiptum, 2:00.35, conseguido en el Maratón de Chicago 2023.

La temperatura subió a 24 grados cuando el verano hizo un regreso inesperado a la capital alemana.

“No puedes hacer nada respecto al clima. Estaba preparado para todo”, dijo Sawe, quien añadió que volvería el próximo año.

El keniano y los otros corredores de élite hicieron un comienzo fulgurante, completando el primer kilómetro más rápido que cualquiera de sus predecesores en sólo 2:44.

Sawe rápidamente dejó atrás a sus rivales, y a algunos de sus marcadores de ritmo. Sólo dos resistían cuando completó la media maratón en 1:00.16. Pronto, se quedó solo, salvo por las multitudes que lo animaban, sin marcadores de ritmo para los últimos 19 kilómetros. Pero su velocidad disminuyó a medida que la temperatura subía y se hizo evidente después de 35 kilómetros que los récords mundiales y del circuito sobrevivirían un día más.

La compatriota de Sawe, Rosemary Wanjiru, ganó la carrera femenina en 2:21.05 horas, por delante de la etíope Dera Dida.

La vencedora consiguió el segundo lugar del Maratón de Berlín en 2022 en 2:18.00, y logró el mejor tiempo de su carrera durante su victoria en Tokio en marzo de 2024 con 2:16.14, el lugar como mejor tiempo de la historia en la rama femenina.