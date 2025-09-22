▲ El neerlandés cruzó la meta con una ventaja de 14 segundos sobre el británico George Russell. Foto Afp

De La Redacción

Periódico La Jornada

Lunes 22 de septiembre de 2025, p. a10

Cuanto más grande es el circuito, más decisivas son las actuaciones de Max Verstappen. Desde el primer lugar del bloque de salida, el neerlandés ganó con autoridad el Gran Premio de Azerbaiyán de Fórmula 1 y aprovechó la salida del líder del campeonato, Oscar Piastri (McLaren), quien tuvo un accidente en la vuelta inicial y se retiró de la competencia ayer en Bakú.

En las calles de la capital azerbaiyana, azotadas por fuertes vientos, el cuatro veces campeón mundial de Red Bull superó al británico George Russell (Mercedes) y al español Carlos Sainz (Williams). “Fue un fin de semana increíble”, dijo Verstappen con una sensación de orgullo, como si estuviera acostumbrado a ser protagonista y no espectador de las grandes hazañas.

“Para nosotros ganar aquí es fantástico. El coche estuvo genial con ambos compuestos, tuvimos aire limpio todo el tiempo y fue bastante sencillo. No hubo demasiados coches de seguridad”, analizó luego de dominar de principio a fin la carrera y triunfar por primera vez en Bakú.

Verstappen llevó a cabo una estrategia impecable sin cometer errores. Cruzó la bandera a cuadros con una ventaja de 14 segundos sobre Russell, quien remontó desde el quinto puesto. El neerlandés, ya ganador en Monza hace dos semanas, registró la victoria 67 de su carrera, la cuarta de esta temporada.

El tercer lugar del podio se lo llevó Sainz con Williams y lo celebró a lo grande: “Este es el mejor resultado de mi carrera. Honestamente, no puedo describir cómo se siente. Sabe mejor que mi primer podio”.

Rezagado hasta el noveno lugar en la parrilla tras una salida de pista en la clasificación el sábado, Piastri se encontró al final del grupo antes de bloquear sus ruedas al frenar en la curva 5 y chocar de lleno contra el muro de protección. Fue la primera carrera sin puntos este año para el australiano de 24 años.