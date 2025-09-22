Juan Manuel Vázquez

Lunes 22 de septiembre de 2025

Ruanda, el país de las mil colinas, intenta cambiar la imagen imborrable asociada a su pasado trágico, cuando en la primavera de 1994 ocurrió el genocidio contra alrededor de un millón de personas de su población. Esta tierra busca modificar esa imagen dramática; mostrar la reconciliación de una nación que ha sanado, próspera y segura, que puede ser organizadora de un Mundial de ciclismo, el primero en el continente africano. En estas tierras de una naturaleza que desborda la mirada, se dan cita los mejores pedalistas del planeta y anticipan verdaderas batallas sobre el asfalto.

Ayer iniciaron las pruebas de contrarreloj masculina y femenina, pero las competencias de ruta serán la próxima semana, un verdadero reto para las piernas de estos forajidos en ruedas. La abundancia de colinas que le dieron el sobrenombre a este país cuentan con pendientes desafiantes y un monstruo llamado el “muro de Kigali” que hará más reñidas y asombrosas las carreras.

En el inicio del Mundial se realizaron pruebas de contrarreloj, en las que el mexicano Isaac del Toro terminó en quinto lugar, tres segundos más del crono del esloveno Tadej Pogacar, quien fue anulado por el sorprendente pedalista belga, RemcoEvenepoel, campeón por tercer año consecutivo de esta modalidad.

No fue una contrarreloj tradicional, con terreno llano en el que las piernas y las mentes de los competidores están concentradas sólo en acortar el tiempo del recorrido. En la tierra de las mil colinas el trayecto estuvo atravesado por distintas elevaciones, una de ellas adoquinada, que hicieron más exigente la carrera.