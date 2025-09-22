▲ El seleccionado de 25 años es el segundo mexicano en participar en dos ediciones de justas invernales. Foto Afp

Tras esperar algunos minutos que se hicieron eternos, Donovan Carrillo liberó toda la tensión con un grito.

Luego de ejecutar sus programas corto y libre en el Preolímpico realizado en Pekín, el patinador mexicano logró uno de los cinco boletos para los Juegos Olímpicos de Invierno Milano-Cortina 2026 y la medalla de bronce en la competencia.

“Es lo que soñaba, el objetivo por el que tanto he trabajado, así que estoy feliz de verlo hecho realidad”, aseguró Donovan. “Estoy ilusionado con el próximo capítulo de este viaje”.

Carrillo, de 25 años de edad, completó una magnífica actuación en Pekín al conseguir 222.22 unidades con lo que se convirtió en el segundo mexicano en clasificar a dos justas invernales después de Ricardo Olavarrieta (1988 y 1992).

El triunfo del tapatío en la capital china ejemplifica la evolución que el seleccionado ha tenido los últimos meses. Para alcanzar un segundo boleto olímpico, Donovan enfrentó un cambio de entrenador y de residencia. La metamorfosis fue complicada, pero al final, valió la pena.

“Han sido meses de muchos cambios, no fue sencillo, pero aprendí a disfrutar el proceso y, en consecuencia, los resultados.”

En la rutina libre, Carrillo emergió en el hielo con un traje negro y las melodías de Elvis Presley. El mexicano sufrió algunos tropiezos en su rutina, pero no empañaron la elegancia y la fuerza de sus movimientos.

Su presentación de ayer se sumó al programa corto del sábado, en el que el tapatío se presentó con la canción Hip Hip Chin Chin.

“Intenté luchar por cada elemento y sumar todos los puntos posibles en todos los giros, la coreografía, los pasos, en todo. Al final estoy feliz de que el esfuerzo haya valido la pena y estoy aquí compartiendo este momento con todos estos increíbles patinadores”, dijo el tricolor a los organizadores.