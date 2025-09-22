Merry Macmasters

La Sociedad Mexicana de Grabadores (SMG), fundada en 1947 por figuras como Carlos Alvarado Lang, Angelina Belof, Erasto Cortés Juárez, Lola Cueto, Amador Lugo y Ángel Zamarripa, se mantuvo activa hasta 1971, revela una investigación realizada por Eduardo Espinosa Campos.

Luego de casi un cuarto de siglo de actividades, muchos de los nombres de sus integrantes quedaron sepultados en el tiempo a pesar de ofrecer propuestas artísticas llamativas, tal vez porque se dedicaron más a impulsar el grabado a través de la docencia que a la producción personal y a exponer, propone el investigador.

La idea principal de la Sociedad Mexicana de Grabadores (1947-1961), libro editado por el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (Inbal), es traer a la actualidad los nombres de los artistas que en algún momento pasaron por esta agrupación, 49 en total, según los registros de su autor, así como su obra, al considerar que “han sido olvidados de manera injusta”.

Ante la falta de un archivo que, si existe, nunca se encontró, el punto de partida de la investigación consistió en averiguar cuántos artistas fueron miembros de la sociedad.

Como integrante del Centro Nacional de Investigación, Documentación e Información de Artes Plásticas (Cenidiap), desde su ingreso al Inbal, en 1983, el “primer encargo oficial” de Espinosa Campos fue revisar el archivo personal del guerrerense Amador Lugo (1921-2002) con fines de una exposición. Fue su primer encuentro con catálogos de muestras que hacían referencia a la SMG.

1951, el año de partida

El libro El grabado contemporáneo (1922-1950), de 1951, de Cortés Juárez, le dio la primera pauta. Aunque el artista e historiador habla de 10 fundadores de la SMG, al revisar las semblanzas de los grabadores, Espinosa Campos halló dos más. Al confrontar los datos encontrados, el investigador concluyó que fueron 49, aunque no descarta que “haya podido omitir el nombre de alguno”.

Mediante el boletín Estampa, órgano oficial de la SMG, en diferentes años se hablaba de quienes conformaban en ese momento la agrupación. Así se pudo saber que la membresía fluctuaba. “Sólo Lugo y Zamarripa permanecieron de principio a fin, el resto en años específicos”, apunta. La investigación se centró en los archivos personales de los artistas.