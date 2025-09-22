▲ Entrevistas imposibles: Sigmund Freud vs Jean Harlow (1935), de Miguel Covarrubias, forma parte de una colección perteneciente a la biblioteca del Congreso de Estados Unidos. Foto cortesía Prints and Photographs Division, Library of Congress, Washington

Daniel López Aguilar

Periódico La Jornada

Lunes 22 de septiembre de 2025, p. 5

En la presentación del libro Miguel Covarrubias: De América a los Mares del Sur, la directora de Patrimonio y Fomento Cultural Banamex, Natalia Pollak, aseguró: “gracias a su obra descubrimos que el arte nos permite entender quiénes somos y cómo nos conectamos con otras culturas”.

Destacó que el artista “se perfila como una de las figuras más fascinantes de México en el siglo XX: un creador de mirada amplia, atraído por la modernidad y con un talento que abarcó la caricatura, la pintura, la antropología, la geografía y la arqueología”.

Publicada por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), la obra reúne siete ensayos a cargo de Mónica Ramírez, Anahí Luna, Marco Polo Juárez, María Alba Bovisio y Rita Eder, que exploran aspectos de su pensamiento y de sus trabajos artísticos, y complementan la exposición Miguel Covarrubias: Una mirada sin fronteras, en el Palacio de Iturbide, que culminó ayer.

Cada texto surgió de un trabajo colectivo: los autores estudiaron materiales de académicos, recurrieron a archivos durante sus viajes de investigación y participaron en debates que enriquecieron sus aproximaciones.

Rita Eder, coordinadora y editora del ejemplar, señaló que los ensayos reflejan los intereses del creador. “Su curiosidad lo llevó a estudiar afinidades entre el arte chino, prehispánico y de la costa noroeste de Estados Unidos”.

Israel Rodríguez destacó la complejidad de la obra y la pertinencia de la publicación. “Aunque su reconocimiento internacional se consolidó primero en Estados Unidos, en México su figura se incorporó más tarde a la historia del arte.

“A lo largo de su carrera, su creación incluyó ilustraciones, estudios etnográficos, investigaciones arqueológicas y viajes por América, Asia y el Pacífico, lo que lo convierte en un creador difícil de encasillar.”

El ejemplar reúne fragmentos de su vida y de sus trabajos para dar cuenta de que el dibujo funciona como método de conocimiento, que la estética se puede reinterpretar desde distintos centros culturales y que la realización de imágenes trasciende materias, lo que genera una visión transdisciplinar del arte.

Marco Polo Juárez documenta la relación de Covarrubias (1904-1957) con el movimiento cultural originado en Nueva York conocido como Renacimiento de Harlem, donde la caricatura modernista se cruza con la observación etnográfica y los debates sobre la representación afroestadunidense.