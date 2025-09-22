De La Redacción

Periódico La Jornada

Lunes 22 de septiembre de 2025, p. 4

El Senado otorgará a la escritora Silvia Molina el Premio al Mérito Literario Rosario Castellanos 2024 el 30 de septiembre en una sesión solemne.

Molina es una prolífica narradora, cuya obra se ha traducido a diversos idiomas; se ha especializado en literatura infantil. En 1997 se hizo acreedora al Premio Xavier Villaurrutia.

La sesión solemne se realizará en la nueva sede de la Cámara alta, con un formato en el que se contempla un mensaje de la galardonada y de la presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo.

Según el acuerdo aprobado por el pleno senatorial sobre la sesión solemne, se podría invitar a la titular del Poder Ejecutivo, Claudia Sheinbaum; al ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Hugo Aguilar Ortiz, y a la presidenta de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán.