oi que j’eusse aimé, ô toi qui le savais! (¡Oh, tú que yo hubiese amado; oh, tú que lo sabías!) Acaso la amada de Charles Baudelaire se esconde y se manifiesta en el enigmático subjuntivo del verso con que culmina su poema titulado “A una pasante”, parte del maravilloso e inolvidable volumen de Las flores del mal.

Jeanne Duval es, sin dudas, la maléfica flor que exhala el venenoso aroma que le hace daño respirar, pero sin cuyo efluvio no le es posible vivir. Fragancia letal y adictiva, Jeanne es al mismo tiempo una aparición y una desaparición. Después de todo, aparición y desaparición no pueden sino manifestarse una tras otra y otra tras una, al mismo tiempo. Jeanne aparece y desaparece en la vida de Baudelaire, es presencia y ausencia en los poemas de Las flores del mal.

La relación amorosa entre Charles Baudelaire y Jeanne Duval es una sucesión de rupturas y rencuentros, ascensiones al paraíso y descensos a los infiernos.

Pero, ¿quién es Jeanne Duval, la Venus negra, actriz mulata, cuyo verdadero nombre es Florine Jeanne Gabrielle Prosper? ¿Quién era, en realidad, esa mujer tan amada y detestada por el poeta, una diosa adorable y una arpía que se complacía haciendo sufrir a su amante torturando a los perros que inspiraban tanta ternura al autor de El spleen de París? ¿Quién es la hermosa mujer recostada en un diván, la amplia falda blanca de su vestido cayendo en cascada, que el autor de la pintura, Édouard Manet, tituló La maîtresse de Baudelaire?

¿Quién es la fantasmal ausente de L’Atelier du peintre, la gran tela pintada por Gustave Courbet, donde Baudelaire aparece al extremo derecho del cuadro ensimismado en la lectura de un libro o, tal vez, la corrección de poemas manuscritos en un cuaderno? Pintura doblemente enigmática: junto a Baudelaire, una presencia se desdibuja y flota el fantasma de Jeanne Duval, borrada de la tela; ¿por qué?, ¿a petición de quién? Queda, sin embargo, la huella de esa presencia de la cual el autor de Los paraísos artificiales no puede pasarse.