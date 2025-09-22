Eirinet Gómez

Periódico La Jornada

Lunes 22 de septiembre de 2025, p. 3

“Huemanzin Rodríguez se distinguió por crear espacios culturales que permitieran ensanchar el conocimiento”, expresó José Gordon, ensayista y divulgador de la ciencia, durante el homenaje que se realizó al periodista cultural en la 36 edición de la Feria Internacional del Libro de Antropología e Historia (Filah) Derechos y Diversidad Cultural, que se realiza en el Museo Nacional de Antropología.

Gordon destacó la pasión del periodista −fallecido el pasado 21 de agosto− por la cultura, el teatro, la música y la literatura, así como sus intensas ganas por entender a fondo y compartir trozos de belleza y conocimiento. Explicó que el quehacer periodístico de Huemanzin se rigió por aquel mandato con el que se creó Canal 22, donde trabajó por varios años: “En aquellos primeros años nos dijeron: ‘el reto de un periodista cultural es hacer hablar a un pintor, callar a un escritor y resumir a Carlos Monsiváis. Él se arqueó de la risa al escuchar esto; precisamente, estábamos creando nuevos espacios, nuevas posibilidades narrativas en el periodismo cultural”.

Otro principio que guiaba el trabajo de Huemanzin era el postulado del periodista polaco Ryszard Kapuściński: los cínicos no sirven para este oficio. “Esa es la clave del periodismo que ejerció, y que implica un servicio y compromiso profundo con nuestra sociedad.

“El periodismo cultural tiene una virtud muy especial: está en contacto con el arte y la ciencia, y con las antenas en la raza y la tribu; eso nos permite ensanchar los límites del conocimiento, de la empatía, y nos abre a esa utopía de lo que podemos ser”, apuntó Gordon, quien durante su presentación reunió los comentarios que expresaron compañeros de Huemanzin Rodríguez en Canal 22.

Abrazos para aterrizar

Marcos Daniel Aguilar, escritor y profesor de la Universidad Nacional Autónoma de México, destacó que la vida de Huemanzin es un faro de conocimiento para entender la vida y la cultura con seriedad, pero también con deseo y pasión.

Resaltó su gran acervo cultural, el cual le permitía hablar de autores rusos, del barroco, el tango, el romanticismo, entre muchos otros temas, y cómo compartía parte de su experiencia con los reporteros más jóvenes: “Lo escuchábamos absortos, a veces en silencio. Lo veía y me preguntaba: ‘¿será cierto todo lo que nos está diciendo este hombre? ¿Ha viajado tanto? ¿Ha leído y conocido a tanta gente? ¿No me estará choreando?’ Porque en esos años tenía poco más de 30 años, pero parecía que ya había vivido dos vidas”.