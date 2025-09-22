Lunes 22 de septiembre de 2025, p. 33
De los 90 edificios que forman el complejo habitacional de Tlatelolco, seis requieren intervención prioritaria, por lo que ya se realizan los estudios técnicos para los proyectos ejecutivos y su posterior rehabilitación, aseguró el secretario de Vivienda, Inti Muñoz.
En entrevista, el servidor público detalló que en un primer análisis se identificó que otros 21 inmuebles enfrentan una vulnerabilidad media y baja; también serán intervenidos como parte de las nuevas acciones que realizará el gobierno para garantizar la seguridad estructural en edificios con algún tipo de riesgo.
Dijo que todo el aprendizaje que se ha obtenido con los trabajos de reconstrucción por el sismo de 2017 se va a aprovechar para pasar a una política de prevención, por lo que, una vez concluidos los trabajos en esta materia, se creará un área especial de atención al riesgo estructural en la vivienda de la Ciudad de México.
El diagnóstico realizado en la unidad habitacional de Tlaltelolco, que enfrentó problemas desde su origen, pues sólo conserva 90 de los 102 edificios que la formaban, es parte de estas tareas. “El propósito es lograr que todos sus inmuebles cuenten con una constancia de seguridad estructural”, expuso.
Atención a fondo
“Nos va a llevar tiempo, pero ya estamos trabajando para prevenir que los problemas detectados sean atendidos a fondo. Reunimos los análisis que se habían hecho en una sola mesa de conducción, ahí vienen por sentado estos parámetros de afectaciones que tiene.”
Comentó que los trabajos comenzarán con los seis edificios que tienen una alta vulnerabilidad. “Son tres meses los que se requieren para definir sus características, otros seis meses para realizar los proyectos ejecutivos, y después llevar a cabo las obras. Todo esto se hará para el resto de los inmuebles analizados”.
El gobierno capitalino anunció que impulsará un programa de refuerzo de edificaciones vulnerables frente a sismos para garantizar la viabilidad y seguridad de todas las viviendas en la ciudad, lo que permitirá fortalecer un enfoque preventivo frente al reactivo, al identificar los inmuebles que están en riesgo y realizar las intervenciones que se requieran.