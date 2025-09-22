Rocío González Alvarado

La Jornada

Lunes 22 de septiembre de 2025

De los 90 edificios que forman el complejo habitacional de Tlatelolco, seis requieren intervención prioritaria, por lo que ya se realizan los estudios técnicos para los proyectos ejecutivos y su posterior rehabilitación, aseguró el secretario de Vivienda, Inti Muñoz.

En entrevista, el servidor público detalló que en un primer análisis se identificó que otros 21 inmuebles enfrentan una vulnerabilidad media y baja; también serán intervenidos como parte de las nuevas acciones que realizará el gobierno para garantizar la seguridad estructural en edificios con algún tipo de riesgo.

Dijo que todo el aprendizaje que se ha obtenido con los trabajos de reconstrucción por el sismo de 2017 se va a aprovechar para pasar a una política de prevención, por lo que, una vez concluidos los trabajos en esta materia, se creará un área especial de atención al riesgo estructural en la vivienda de la Ciudad de México.

El diagnóstico realizado en la unidad habitacional de Tlaltelolco, que enfrentó problemas desde su origen, pues sólo conserva 90 de los 102 edificios que la formaban, es parte de estas tareas. “El propósito es lograr que todos sus inmuebles cuenten con una constancia de seguridad estructural”, expuso.