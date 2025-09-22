De La Redacción

Periódico La Jornada

Lunes 22 de septiembre de 2025, p. 33

En menos de un año, un total de 971 franeleros han sido remitidos ante el juez cívico en la alcaldía Cuauhtémoc por obstruir calles y cobrar cuotas a automovilistas. La práctica, común en zonas con alta afluencia vehicular, ha sido una de las principales quejas de vecinos y comerciantes, quienes denuncian cobros indebidos, agresiones y apropiación de espacios públicos.

De octubre de 2024 a julio de 2025, la Dirección de Seguridad Ciudadana registró, además, otras mil remisiones por faltas como ingerir alcohol o consumir drogas en vía pública, con 618 casos, y 129 por tirar basura; otro tipo de infracciones han sido por participar en riñas, causar daños a bienes públicos o privados, no recoger heces de mascotas y realizar pintas en inmuebles o mobiliario urbano.

Las sanciones van desde amonestaciones hasta multas de más de 4 mil pesos, arresto de 36 horas y trabajo comunitario, que en 50 ocasiones se ha traducido en labores de limpieza y recuperación de espacios públicos en distintas colonias de la demarcación, todo esto mediante la coordinación con la Dirección Ejecutiva de Justicia Cívica.