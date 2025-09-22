Nayelli Ramírez Bautista

Lunes 22 de septiembre de 2025

Diputados locales de Morena harán una revisión amplia de la legislación sobre la distribución de combustibles y gas en la Ciudad de México, luego de la explosión de una pipa ocurrida en el puente de La Concordia, en Iztapalapa.

Durante la conferencia de prensa llamada La Chilanguera, el vocero de la bancada, Paulo García, mencionó que alrededor de 80 por ciento de los hogares utilizan gas LP, hidrocarburo “que transportaba la pipa que tuvo el accidente el 10 de septiembre pasado.

Ante ello, señaló que lo que se busca es garantizar la seguridad de quienes transitan en la ciudad, el derecho a la energía, de quienes consumen en las colonias combustible y que se pueda proporcionar de manera segura.

Dijo que se van a escuchar las propuestas de todos los sectores, “pero fundamentalmente de quienes se encargan del cuidado de la gente”. Mencionó que la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil y el Heroico Cuerpo de Bomberos conducirán esta acción, con la participación de los diputados, con el propósito, insistió, de hacer una revisión amplia e integral de la legislación en la materia.