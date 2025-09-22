Fueron dadas de alta 39 y 16 permanecen aún en nososcomios: Secretaría de Salud
Lunes 22 de septiembre de 2025, p. 32
Dos víctimas más de la explosión de una pipa de gas LP en el puente de La Concordia, en la alcaldía Iztapalapa, un adulto y un joven, fallecieron ayer, con lo que se elevan a 29 los decesos por el accidente ocurrido el 10 de septiembre pasado.
De acuerdo con el reporte de las 22 horas de la Secretaría de Salud local, 16 personas permanecen hospitalizadas y 39 ya fueron dadas de alta.
Adolfo Franco Madrigal, de 36 años, quien era atendido en el Hospital Regional Zaragoza del Issste, y Ali Yael González Aranda, de 18 años, quien se encontraba en el Instituto Nacional de Rehabilitación, se sumaron a la lista de fallecidos. El adulto trabajaba en una vulcanizadora y el joven era estudiante de la vocacional 7 del IPN y viajaba en un microbús el día de la tragedia.
Por medio de sus redes sociales, el director general del Issste, Martí Batres, informó del fallecimiento del paciente de 36 años de edad: “Acompañamos a su familia en este sensible momento y facilitamos todos los servicios y atenciones pertinentes”, expresó.
En un comunicado, el Issste informó además que tres personas continúan hospitalizadas en sus instalaciones, donde reciben atención integral y especializada, con equipamiento e insumos suficientes, sin distinción entre derechohabientes y no derechohabientes. El estado de salud de dos de ellas se reporta como muy grave, y la otra grave, pero estable.
De acuerdo con los registros de la Secretaría de Salud, tres personas se encuentran en hospitales del IMSS, tres en el Instituto Nacional de Rehabilitación, dos permanecen en el de Pemex Picacho, tres en el Rubén Leñero, uno en el de Tacubaya, y otro más en el Shriners Hospitals for Children en Galveston, Texas.
De acuerdo con la Fiscalía General de Justicia, desde la semana pasada se instalaron cuatro unidades móviles del Ministerio Público en los hospitales Rubén Leñero, Issste Zaragoza, Magdalena de las Salinas y el Instituto Nacional de Rehabilitación, que atenderán a los familiares de las víctimas en el proceso legal que inició por el accidente.