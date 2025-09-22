De La Redacción

Periódico La Jornada

Lunes 22 de septiembre de 2025, p. 32

Dos víctimas más de la explosión de una pipa de gas LP en el puente de La Concordia, en la alcaldía Iztapalapa, un adulto y un joven, fallecieron ayer, con lo que se elevan a 29 los decesos por el accidente ocurrido el 10 de septiembre pasado.

De acuerdo con el reporte de las 22 horas de la Secretaría de Salud local, 16 personas permanecen hospitalizadas y 39 ya fueron dadas de alta.

Adolfo Franco Madrigal, de 36 años, quien era atendido en el Hospital Regional Zaragoza del Issste, y Ali Yael González Aranda, de 18 años, quien se encontraba en el Instituto Nacional de Rehabilitación, se sumaron a la lista de fallecidos. El adulto trabajaba en una vulcanizadora y el joven era estudiante de la vocacional 7 del IPN y viajaba en un microbús el día de la tragedia.

Por medio de sus redes sociales, el director general del Issste, Martí Batres, informó del fallecimiento del paciente de 36 años de edad: “Acompañamos a su familia en este sensible momento y facilitamos todos los servicios y atenciones pertinentes”, expresó.