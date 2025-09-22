▲ Los microbuses y vagonetas que forman parte del transporte público capitalino se encuentran en un evidente deterioro. Además del desgaste en sillones o en la pintura, algunas unidades incluso no cuentan con asientos o pasamanos para sujetarse. Foto Víctor Camacho y Germán Canseco

Sandra Hernández García

Periódico La Jornada

Lunes 22 de septiembre de 2025, p. 31

Más de 4.4 millones de personas, es decir, 48 por ciento de los capitalinos, utiliza algún tipo de transporte público concesionado como microbuses y vagonetas “que presentan limitaciones en seguridad, rapidez y confiabilidad”, reconoció el Gobierno de la Ciudad de México en el primer Informe de actividades de la administración actual.

Trasladarse en estos vehículos, algunos de los cuales datan de los años 80, según información de transparencia de la Secretaría de Movilidad, implica un reto para los capitalinos, quienes a diario deben enfrentarse a microbuses con ventanas polarizadas, conductores que circulan a alta velocidad o en segundo carril y a música a todo volumen, lo que está prohibido por la ley.

En avenida Ferrocarril Hidalgo, en la alcaldía Gustavo A. Madero, convergen varios tipos de autobuses: desde los más modernos de la Red de Transporte de Pasajeros, hasta los microbuses más antiguos, por ejemplo, los de la ruta Martín Carrera-Mixcalco, que ponen a prueba la destreza de los pasajeros que deben aferrarse a los tubos interiores o a las agarraderas de los asientos, si es que no quieren acabar en el piso ante un enfrenón. El modelo promedio de los microbuses en la ciudad es 2003, informó la autoridad.

Durante un viaje en microbús, este se mueve tanto que pareciera que está destornillado o a punto de desbaratarse cada vez que pasa un tope o cae en un bache. Cuando el conductor se orilla para levantar pasaje, aún no termina de subir el pasajero cuando ya pisó el acelerador para seguir su marcha.