or eso dijo el comandante Fidel Castro que su prisión junto a sus compañeros fue profundamente fecunda. Se aplicaron, pensaron, estudiaron y, sobre todo, organizadamente, se mentalizaron para ganar. La concentración que les permitió el estudio disciplinado en el lapso de la reclusión los llevó a la conclusión de “salir, llegar y triunfar”, tal y como lo aseguró el líder del grupo. El marxismo ocupó un lugar relevante en la Revolución cubana.

En nuestro caso, también durante el tiempo de reclusión en Lecumberri, tuvimos la oportunidad de estudiar a fondo y de comparar algunas observaciones que se habían venido señalando acerca de las traducciones al español de los tres tomos de El Capital de Carlos Marx. Directamente de una edición en alemán que nos envió un periodista solidario con nuestra causa, el compañero de crujía y amigo entrañable, Rolf Meissner, apoyó en la traducción. El análisis lo llevamos a cabo nosotros tres; un médico, un periodista y escritor, gran camarada, Víctor Rico Galán, y quien escribe, un físico, aspirante a investigador nuclear.

La gran obra de Marx no ha perdido vigencia; desde hace 138 años ha recibido innumerables críticas e intentos de degradarla a nivel de una obra pasada de moda o subversiva, sin verdaderos fundamentos.

La Agencia de Prensa Alemana (DPA), fundada en 1949, publicó en La Jornada el 5 de mayo de 2018, conmemorando el cumpleaños de Marx, un artículo celebrando la importante obra política, económica y, por supuesto, de gran valor social, incluso cultural, de El Capital.

Nos dice el artículo que Marx murió sin conocer el enorme éxito de su libro El Capital, ya que Engels, su amigo y colega que lo acompañó durante la redacción del Manifiesto Comunista, lo encontró muerto en su estudio en Londres y aseguró, en artículos posteriores, que la obra de su camarada trascendería inevitablemente a lo largo de la historia.

Aparentemente, una vez publicado el primer tomo, no ocurrió nada. Tal vez Marx se sintió muy decepcionado. No obstante, la época en que los bancos enfrentaron una severa caída en 2008, El Capital fue un llamado al análisis de lo que es el capitalismo. Incluso, debido a tal evento, los tres tomos se agotaron en innumerables librerías. Recuerdo que un funcionario del gobierno priísta de la época aconsejó desempolvar los libros de marxismo.

El espíritu revolucionario de Marx, uno de los líderes más reconocidos, está reflejado no sólo en El Capital, sin embargo, es en esta obra donde su autor descubre las bases que llevan al conocimiento más amplio sobre el ultrajante disfrazado de progreso que ha sufrido la Humanidad. El capitalismo es la ideología de la usurpación de la riqueza más impune que hemos conocido con mayor claridad.

Diez largos años tuvieron que pasar para que el primer tomo se concluyera. Según relatos del propio autor, para entregar el manuscrito a la editorial Meissner en Hamburgo, tuvo que sobrevivir a una peligrosa tormenta en el mar. Por fin, el libro se publicó el 14 de septiembre de 1867.