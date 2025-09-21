Carolina Gómez Mena

Enviada

Periódico La Jornada

Domingo 21 de septiembre de 2025, p. 13

Jiutepec, Mor., El autocuidado ahorra hasta 7.2 mil millones de dólares a los sistemas de salud en América Latina y el Caribe y potencia el bienestar general de la población en la región, señaló la doctora Tania Stephenson, experta en regulación sanitaria, con base en datos de la Asociación Latinoamericana de Autocuidado Responsable (ILAR).

En el seminario para medios Sanando el Futuro, la maestra en medicina molecular indicó que según ILAR más de 80 por ciento de la población considera que el autocuidado es fundamental para su salud y 90 por ciento quiere más información y herramientas para ponerlo en práctica.

Stephenson advirtió que ante el avance en la región de las enfermedades crónicas como la obesidad y diabetes, el autocuidado de la salud contribuye a disminuir la duración y serveridad de las condiciones que no son graves, aportando beneficios económicos y sociales para las personas, comunidades y los sistemas de salud.

Tras destacar que algunos de los beneficios de cuidarnos a nosotros mismos es la reducción de la pérdida de productividad por ausentismo, añadió que esta práctica no sólo es preventiva, sino que también ayuda a la gestión de patologías crónicas, con lo cual se evitan mayores daños al bienestar y gastos a los sistemas de salud.

“Si bien la diabetes o la hipertensión son padecimientos que requieren un monitoreo médico constante, también es muy importante lo que hacemos nosotros mismos para gestionar estas enfermedades; desde qué come un diabético. El médico o el nutriólogo te puede dar una guía de alimentación, pero quien toma la decisión eres tú, eres quien tiene el plato enfrente; eres también el que se toma la glucosa todas las mañanas. Esto es parte del autocuidado.”