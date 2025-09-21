Carolina Gómez Mena

Periódico La Jornada

Domingo 21 de septiembre de 2025, p. 13

La enfermedad de Alzheimer representa uno de los mayores retos de salud global. En el mundo, cada tres segundos una persona desarrolla algún tipo de demencia; aproximadamente 55 millones viven con esta condición, cifra que podría duplicarse hacia 2050.

El Alzheimer es la forma más común de demencia; es un padecimiento crónico neurodegenerativo que deteriora de manera progresiva la memoria, el pensamiento, la conducta y la autonomía, señalaron las doctoras Xóchitl Gómez, especialista en medicina interna por el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán y Miriam Jiménez, integrante de la Academica Mexicana de Neurología.

Su impacto no se limita al paciente, también transforma la vida de las familias y cuidadores, quienes enfrentan un desgaste físico, emocional y económico que a menudo los toma por sorpresa, sin recursos ni guía adecuados.

En conferencia de prensa con motivo del Día Mundial del Alzheimer (21 de septiembre), advirtieron que contrario a creencias, este padecimiento, no es una consecuencia inevitable del envejecimiento.

“Lo que antes se denominaba demencia senil, ya no es un diagnóstico reconocido en la medicina moderna” y cada caso de deterioro cognitivo debe evaluarse de manera individual y con base en criterios clínicos claros, pues la detección temprana es clave para acceder a intervenciones especializadas que mejoran la calidad de vida y ayudan a enfrentar mejor la progresión de la enfermedad.