Carolina Gómez Mena

Periódico La Jornada

Domingo 21 de septiembre de 2025, p. 12

Frente al aumento de casos de sarampión en las Américas, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) llamó a la región a reforzar la vacunación, mejorar la vigilancia y agilizar la respuesta ante brotes.

De acuerdo con la última actualización epidemiológica, hasta el 12 de septiembre, se confirmaron 11 mil 313 contagios y 23 defunciones en 10 países, “un alza de 31 veces respecto de los 358 reportados en el mismo lapso de 2024”.

La OPS detalló que este año 10 países han reportado, respectivamente, casos y fallecimientos como sigue: Canadá, 4 mil 849 y uno; México, 4 mil 553 y 19; Estados Unidos, mil 454 y tres. Concentran 96 por ciento del total regional. También se han notificado casos en Bolivia (320), Brasil (28), Argentina (35), Belice (34), Paraguay (35), Perú (4) y Costa Rica (1).