Domingo 21 de septiembre de 2025, p. 12
Frente al aumento de casos de sarampión en las Américas, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) llamó a la región a reforzar la vacunación, mejorar la vigilancia y agilizar la respuesta ante brotes.
De acuerdo con la última actualización epidemiológica, hasta el 12 de septiembre, se confirmaron 11 mil 313 contagios y 23 defunciones en 10 países, “un alza de 31 veces respecto de los 358 reportados en el mismo lapso de 2024”.
La OPS detalló que este año 10 países han reportado, respectivamente, casos y fallecimientos como sigue: Canadá, 4 mil 849 y uno; México, 4 mil 553 y 19; Estados Unidos, mil 454 y tres. Concentran 96 por ciento del total regional. También se han notificado casos en Bolivia (320), Brasil (28), Argentina (35), Belice (34), Paraguay (35), Perú (4) y Costa Rica (1).
En la Ciudad de México esta semana hubo inmunización masiva. Así, se instaló un megacentro de vacunación en el Estadio Olímpico Universitario. Del miércoles 17 al viernes 19 se vacunó a personas desde seis meses hasta 49 años de edad.
El último reporte de la Secretaría de Salud de la semana epidemiológica 36 (al 12 de septiembre) detalla que la entidad con la mayor cantidad de casos es Chihuahua, con 4 mil 133; también destacan Sonora, con 87, y Guerrero, con 46. La Ciudad de México sólo ha reportado seis.
Asimismo, 88 por ciento de quienes se han contagiado no tienen antecedente de vacunación contra el sarampión, mientras 12 por ciento tienen una dosis y cuatro por ciento, dos o más.