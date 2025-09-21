Carolina Gómez Mena

Domingo 21 de septiembre de 2025, p. 12

Jiutepec, Mor., Cualquier iniciativa que propicie que los anticonceptivos sean “más accesibles” para la mayor parte de la población en edad reproductiva es “bienvenida”, consideró Daniel Londero, director de la División Farmacéutica en Bayer México, al ser consultado sobre la pertinencia de la propuesta legislativa del Partido del Trabajo en el Senado que busca quitar el Impuesto al Valor Agregado (iva) a esos productos.

En el seminario Sanando el Futuro, aseguró que las farmacéuticas han hecho un “esfuerzo enorme para tener precios significativamente bajos, con el fin de que la gran mayoría de las mujeres tengan acceso a anticoncepción. Siempre decimos que todos los medicamentos que hacemos tienen que llegar a los pacientes”, por lo que subrayó que “cualquier herramienta” allane el camino es importante, más aún en el tema de anticoncepción.

La iniciativa del grupo parlamentario del PT propone gravar con tasa cero la totalidad de los métodos anticonceptivos femeninos y masculinos (condones, píldoras anticonceptivas y la anticoncepción de emergencia).

Londero subrayó que, desde hace 60 años, Bayer desarrolla anticonceptivos orales y los denominados de largo plazo, como el implante subdérmico de duración hasta de cinco años –disponible en algunas instituciones de salud pública del país–, así como el llamado diu hormonal.