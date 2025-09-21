De la redacción

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) recibió esta semana la visita de una delegación de especialistas del Instituto de Investigación en Recursos Hídricos (IWHR) de China, con el propósito de impulsar proyectos conjuntos en materia de gestión del agua y desarrollo tecnológico para la preservación de ecosistemas.

Durante el encuentro en el Instituto de Ingeniería de la UNAM, su directora, Rosa María Ramírez Zamora, destacó que los problemas relacionados con el agua requieren de una visión global y cooperación internacional. “Cada nación enfrenta retos similares y para nosotros es un reconocimiento que instituciones de gran prestigio mundial nos busquen para colaborar en planes, proyectos e intercambio de estudiantes”, señaló.

Por parte de la delegación china, el director de Cooperación Internacional del IWHR, Wang Yujie, subrayó que México y China comparten similitudes hídricas, con regiones del norte de escasa disponibilidad y zonas del sur con abundancia de agua. Afirmó que, pese a la distancia geográfica, ambas naciones pueden acercarse mediante la cooperación científica. “Sabemos que la UNAM es una institución grande y relevante, por eso queremos trabajar con ustedes e intercambiar conocimiento entre colegas”, manifestó.