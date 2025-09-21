Jessica Xantomila

Enviada

Periódico La Jornada

Domingo 21 de septiembre de 2025, p. 11

Pekín. Cuando suena el nombre de México en tierras chinas, muchos de sus ciudadanos se remiten a la comida, el chile, el tequila, las pirámides y sus paisajes. Los que ya han tenido la oportunidad de conocer el país se atreven hasta a hablar de los tacos de pastor y de las playas del Caribe. Aunque la distancia entre ambas naciones es de más de 12 mil 400 kilómetros, cada vez más chinos viajan por turismo e inversión. Tan sólo el año pasado, más de 200 mil visitaron México, según agencias locales.

Para seguir conquistando a los viajeros, forjar alianzas y estrechar la colaboración con el gigante asiático, el gobierno mexicano realizará el Tianguis Turístico 2025 en China, el primero en la historia que se llevará a cabo fuera del país, este 25 y 26 de septiembre.

El foro de negocios en este ramo más importante de México será encabezado por la secretaria de Turismo, Josefina Rodríguez, y el embajador Jesús Seade, en Pekín, la catorceava ciudad más poblada del mundo y el corazón político, cultural y en gran medida económico del país.

La sede diplomática detalló que durante dos días se llevarán a cabo seminarios, presentaciones culturales, reuniones de negocios de alto nivel y se promocionará la Copa Mundial de la FIFA 2026 y la ruta del Tren Maya.

Asistirán igualmente representantes de siete estados: Baja California, Ciudad de México, Chiapas, Guanajuato, Guerrero, Michoacán y Nayarit, y se contará con la participación de aerolíneas, plataformas digitales y operadores turísticos de ambas naciones.

De acuerdo con información oficial de ambos países, contar con visa es un requisito para las personas que quieran viajar por turismo o negocios de México a China y viceversa. En meses recientes, se abrieron nuevas rutas para viajar desde las ciudades chinas de Shenzhen y Pekín hacia la capital mexicana, que se suman a las inauguradas en 2023 desde Shangái y Zhengzhou, con vuelos directos al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles.

Para abrir boca, este fin de semana, también en el marco del mes de las fiestas patrias, el embajador Seade inauguró la segunda edición del Festival de Agave, en Chaoyang, en el que por supuesto abundaron el tequila y el mezcal –con más de 10 marcas diferentes– y los tacos de birria, pastor, asada, tinga y hasta los llamados “dorilocos” fueron socorridos.