Arturo Sánchez Jiménez

Periódico La Jornada

Domingo 21 de septiembre de 2025, p. 8

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) transformará su Unidad para América del Norte en la Subsecretaría para América del Norte, según un proyecto de reglamento interior disponible en el portal de la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (Conamer). La dependencia estará a cargo de Roberto Velasco Álvarez, actual jefe de la unidad, quien el pasado viernes fue referido como “subsecretario” tanto por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo como por el canciller Juan Ramón de la Fuente, durante la conferencia de prensa diaria en Palacio Nacional.

La nueva subsecretaría tendrá la responsabilidad de coordinar la Sección Mexicana de la Comisión Internacional de Límites y Aguas entre México y Estados Unidos, emitir lineamientos sobre asuntos políticos bilaterales en materia de límites y aguas internacionales, supervisar la aplicación de tratados fronterizos y promover el aprovechamiento equitativo de los recursos compartidos. Además, fungirá como enlace institucional con las secciones mexicanas correspondientes y con otras dependencias y representaciones diplomáticas en el extranjero.

El proyecto de reglamento también considera la creación de la jefatura de Unidad de Coordinación Intersectorial, con funciones de concertación y supervisión de acciones diplomáticas y de promoción económica, cultural, turística y deportiva, en coordinación con las representaciones mexicanas en el exterior.