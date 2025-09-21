Domingo 21 de septiembre de 2025, p. 8
La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) transformará su Unidad para América del Norte en la Subsecretaría para América del Norte, según un proyecto de reglamento interior disponible en el portal de la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (Conamer). La dependencia estará a cargo de Roberto Velasco Álvarez, actual jefe de la unidad, quien el pasado viernes fue referido como “subsecretario” tanto por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo como por el canciller Juan Ramón de la Fuente, durante la conferencia de prensa diaria en Palacio Nacional.
La nueva subsecretaría tendrá la responsabilidad de coordinar la Sección Mexicana de la Comisión Internacional de Límites y Aguas entre México y Estados Unidos, emitir lineamientos sobre asuntos políticos bilaterales en materia de límites y aguas internacionales, supervisar la aplicación de tratados fronterizos y promover el aprovechamiento equitativo de los recursos compartidos. Además, fungirá como enlace institucional con las secciones mexicanas correspondientes y con otras dependencias y representaciones diplomáticas en el extranjero.
El proyecto de reglamento también considera la creación de la jefatura de Unidad de Coordinación Intersectorial, con funciones de concertación y supervisión de acciones diplomáticas y de promoción económica, cultural, turística y deportiva, en coordinación con las representaciones mexicanas en el exterior.
Por otra parte, se eliminan o renombran algunas direcciones ejecutivas y generales de la versión de 2021, como la dirección ejecutiva de Diplomacia Cultural y Turística y la de Estrategia y Diplomacia Pública, adaptando la estructura a las nuevas prioridades de la política exterior.
El borrador incorpora además un nuevo artículo 2, que señala la conducción de programas transversales para impulsar y poner en marcha la igualdad sustantiva de género dentro de la secretaría y en la política exterior, disposición que no existía en el reglamento de 2021.
El decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Las unidades tendrán 180 días hábiles para adecuar manuales, procedimientos y estructuras a la nueva organización, sin requerir recursos adicionales al presupuesto aprobado. Con estas modificaciones, la SRE busca fortalecer la coordinación intersectorial y consolidar la presencia y la influencia de México en Norteamérica y en otros ámbitos de su política exterior.