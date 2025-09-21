Sergio Ocampo Arista

Corresponsal

Periódico La Jornada

Domingo 21 de septiembre de 2025, p. 6

El colectivo de madres y padres de los 43 de Ayotzinapa y contingentes de la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México marcharon ayer desde el plantel al zócalo de la cabecera municipal de Tixtla, en el cuarto día de la jornada de lucha a 11 años de los lamentables acontecimientos ocurridos en Iguala en septiembre de 2014. Después de las 10 horas, los manifestantes encabezados por los padres de familia y apoyados por cientos de alumnos de las 17 normales del país arribaron al centro de Tixtla, donde realizaron un mitin y un evento cultural.