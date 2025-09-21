A

lguien preguntaba: “¿Por qué comprender lleva a apoderarse? ¿Por qué, en el caso de la Conquista de México, esa mejor percepción del prójimo se puso al servicio de su destrucción?” Luego de 300 años de imposiciones político-religiosas algunos criollos y mestizos de la llamada Nueva España consideraron que, además de burocracias y devociones virreinales, se requerían cambios sociales y económicos favorables a una inmensa población hambrienta.

Fusilados y decapitados los iniciadores de la Independencia, surge el talentoso liderazgo de Morelos, Matamoros, los Bravo y los Galeana, el Congreso de Chilpancingo y la Constitución de Apatzingán de 1814, más muertes y la consumación en 1821, sin que la nueva nación independiente logre sacudirse las estructuras semifeudal y semicolonial. Y luego dictaduras y el Movimiento de Reforma y sus esclarecidas leyes, y el porfiriato y la revolución, que pronto se institucionaliza, sin mayores cambios en la estructura económica y social del país, incluida la aporreada Constitución de 1917, hasta nuestros días. A 158 años del fusilamiento de Maximiliano, invitado por los conservadores “a gobernar México como Dios manda”, el conservadurismo y la ultraderecha, el feudalismo y el colonialismo continúan vigentes por estas tierras.

Dos botones dos de lo antes dicho, a cargo de un taurineo sin propósito de enmienda, sino con renovados bríos por seguir apostando por lo de afuera, “para que hagan el toreo como Dios manda”, en grotesca réplica de los que trajeron a Maximiliano. Leo que la Corrida de la Insurgencia es una producción taurina temática que busca trasladar al aficionado a un acontecimiento histórico: el primer movimiento insurgente en nuestro país. No te pierdas este concepto artístico único en el continente el 14 de septiembre a las 18:30 horas en la Plaza de toros San Marcos, de Aguascalientes.