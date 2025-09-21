▲ El ayuntamiento de Múnich en la Marienplatz; al fondo, las torres gemelas de la catedral. Foto Alia Lira Hartmann

lemania cuenta con 16 estados federados de los cuales Baviera es tal vez el más popular, cuando se trata de la imagen que en el extranjero se tiene del país. De hecho, en recorridos turísticos europeos se incluye esta capital estatal de forma preferente sobre Berlín.

Ubicado al sur, se considera el estado más próspero y con una cuota considerablemente alta de orgullo nacional; en el ámbito lingüístico, el dialecto bávaro, el bairisch, no sólo se transmite de padres a hijos, también es parte del programa escolar.

Para quien se adentra en el estudio de la lengua resulta un reto enfrentarse a este dialecto, con gran esfuerzo aquel que domina un alto nivel del alemán, ha de resignarse a entender si acaso un 50 por ciento del intercambio lingüístico en bávaro.

Los atuendos femeninos, con pronunciados escotes, los pantalones cortos de piel con tirantes, lederhosen, son típicos durante la fiesta de la cerveza que este año celebra su 190 edición. Se realiza en Múnich, que tiene un millón 600 mil habitantes, con una riqueza cultural, histórica y artística admirable combinada con la modernidad y, ante todo, una fuerte identidad regional.

Aquí existió un pequeño partido político cuyo objetivo era la independencia de Alemania. La fundación de la ciudad fue en el siglo XII por monjes benedictinos, de ahí su nombre en alemán, München, cuyo significado es “de los monjes”.

Esta ciudad se ha consolidado en un centro económico y cultural europeo. Su casco histórico que fue completamente destruido en la Segunda Guerra Mundial se reconstruyó de manera idéntica para brindar a los ciudadanos y a los miles de visitantes la imagen de plazas conservadas, iglesias y palacios que narran la historia de la Baviera católica.