A 6 años del inicio de un sueño: Universidad Rosario Castellanos

E

ste septiembre se cumplen ya seis años del inicio de un proyecto ambicioso en el campo de la educación superior en la Ciudad de México: el Instituto de Educación Superior Rosario Castellanos, en honor a la ilustre poetisa mexicana, impulsado por la entonces jefa de Gobierno y hoy la primera mujer presidenta Claudia Sheimbaum Pardo.

Muchos buenos profesionales de variadas disciplinas llegamos por diferentes caminos para incorporarnos como docentes y hacernos cargo de los grupos de estudiantes que se interesaron por cursar una carrera en el naciente instituto, hoy convertido en una universidad nacional.

Hoy gracias al impulso que la presidenta Sheimbaum le sigue dando, esa pequeña semilla sembrada hace seis años se ha dispersado en varias entidades con el mismo propósito; seguramente en sus aulas, muchos proyectos de vida habrán de cristalizarse para cambiar rumbos y destinos de miles de jóvenes que por razones económicas, durante la etapa neoliberal, les estuvo vedada.

“Otro modo de ser humano y libre. Otro modo de ser”.

Hugo Cruz Alarcón

La izquierda debe abordar más temas de interés nacional

Hay asuntos importantes que la izquierda debe poner a debate y no estar sólo a lo planteado por el gobierno progresista de la llamada Cuarta Transformación si se quiere contribuir a un cambio de fondo.

Próximamente vendrá la discusión del tratado de libre comercio con Estados Unidos y se debe analizar desde que era TLCAN, ahora T-MEC, ya que las empresas más beneficiadas han sido las trasnacionales mayoritariamente estadunidenses, mientras el campo sin la posibilidades de competencia por los grandes subsidios que se otorgan en ese país; lo que debería llevarnos a buscar nuevos mercados como un tratado de libre comercio con China y no considerar imponerle aranceles para quedar bien con el norte.

Debatir a los ojos de todos el papel que debe jugar el Poder Judicial, ya que inquieta. Cabe recordar la petición del secretario de Economía tras su reunión con empresarios en Nueva York en el sentido de que “se le dé oportunidad al nuevo poder de demostrar que va a funcionar para promover la inversión y brindar garantías jurídicas sobre el capital”, cuando su única responsabilidad es interpretar correctamente la ley para impartir justicia, sobre todo en pro de quienes menos han sido favorecidos.

Y qué decir de la deuda pública cuando la propia Secretaría de Hacienda dice que el pago de intereses rebasó 73.9 por ciento la inversión en infraestructura en los primeros siete meses del año, siendo de 768 mil 402.7 millones de pesos, monto sin precedentes, casi el doble de lo pagado en el mismo periodo de 2021.

La ciudadanía tiene derecho a participar en estos temas, en tanto la izquierda la obligación de hacerlo y el gobierno de tomarlo en cuenta, de lo contrario no se terminará la obra negra y mucho menos habrá segundo piso.