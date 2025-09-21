Mundo
Ver día anteriorDomingo 21 de septiembre de 2025Ediciones anteriores
Inicio
Editorial
El Correo Ilustrado
Opinión
Política
Economía
Mundo
Estados
Capital
Cultura
Espectáculos
Deportes
Cartones
Servicio Sindicado RSS
Noticias de hoyEspecialesMultimediaServiciosContacto
Ediciones anteriores×
Portada de 2025/09/21. Seleccione para ir a esta edición.
Saltar a la fecha de hoy.
Dixio
Usted está aquí:Inicio/Mundo/“Eliminan” cuenta de YouTube de Nicolás Maduro/
A nterior
S iguiente
 
“Eliminan” cuenta de YouTube de Nicolás Maduro
 
Periódico La Jornada
Domingo 21 de septiembre de 2025, p. 23

La página de YouTube del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, estuvo inaccesible ayer, y el canal estatal Telesur afirmó en un mensaje en X que la cuenta del mandatario fue “eliminada” la noche anterior sin justificación.

La empresa matriz de YouTube, Google, no respondió a las preguntas sobre la aparente eliminación de la cuenta.

Esto ocurre en medio de crecientes tensiones entre Caracas y Washington por el despliegue de buques de guerra y aviones de combate estadunidenses en el sur del Caribe.

La cuenta de YouTube de Maduro contaba con más de 200 mil seguidores.

A nterior
S iguiente
Subir al inicio del texto