Información de Ap

Periódico La Jornada

Domingo 21 de septiembre de 2025, p. 23

La página de YouTube del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, estuvo inaccesible ayer, y el canal estatal Telesur afirmó en un mensaje en X que la cuenta del mandatario fue “eliminada” la noche anterior sin justificación.

La empresa matriz de YouTube, Google, no respondió a las preguntas sobre la aparente eliminación de la cuenta.