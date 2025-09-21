Domingo 21 de septiembre de 2025, p. 23
La página de YouTube del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, estuvo inaccesible ayer, y el canal estatal Telesur afirmó en un mensaje en X que la cuenta del mandatario fue “eliminada” la noche anterior sin justificación.
La empresa matriz de YouTube, Google, no respondió a las preguntas sobre la aparente eliminación de la cuenta.
Esto ocurre en medio de crecientes tensiones entre Caracas y Washington por el despliegue de buques de guerra y aviones de combate estadunidenses en el sur del Caribe.
La cuenta de YouTube de Maduro contaba con más de 200 mil seguidores.