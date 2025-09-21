▲ Las fuerzas armadas venezolanas se distribuyeron en los 5 mil 336 circuitos comunales en que se divide el país para capacitar a los integrantes de la Milicia Nacional Bolivariana. Foto Afp

Ángel González

Especial para La Jornada

Periódico La Jornada

Domingo 21 de septiembre de 2025, p. 23

Caracas. A las seis de la mañana en punto de ayer sonaron las trompetas en los más de 300 cuarteles militares de Venezuela. Las tropas desfilaron con vehículos artillados por avenidas y vecindarios para distribuirse en los 5 mil 336 circuitos comunales en que se organiza el poder popular en el territorio nacional.

El presidente Nicolás Maduro convocó a una jornada de entrenamiento militar para todos los voluntarios registrados en la Milicia Nacional Bolivariana en las propias comunidades.

“Estamos haciendo esto porque la patria se ha colocado en el centro y merece nuestra atención, cariño, afecto y todo lo que podamos hacer para defenderla, centímetro a centímetro, en unión popular, militar y policial”, declaró el ministro de la Defensa, general Vladimir Padrino López.

Por su parte, Diosdado Cabello, ministro del Interior, explicó que se aplica el Método táctico de resistencia revolucionaria, que comprende tres elementos: el paso de la lucha no armada a la armada, la resistencia activa prolongada y la ofensiva permanente.

“Cuando el enemigo, ese que se cree superior e invencible, crea que va a venir a Venezuela a hacerle la vida imposible a los habitantes, nos va a encontrar unidos y nos vamos a aparecer en todos lados, porque aquí estará el pueblo, en cualquier esquina preparado”, exclamó.

El fin de semana pasado, los milicianos visitaron los cuarteles para una jornada de entrenamiento. Esta segunda ronda comprende un desplazamiento en sentido opuesto: efectivos de los cuatro componentes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (ejército, armada, aviación y Guardia Nacional) acudieron a los barrios en todos los estados para continuar el adiestramiento de los voluntarios en manejo de armas, estrategia militar, defensa personal y primeros auxilios.

Listos para responder

En el sector UD-2 de Caricuao, una de las 22 parroquias en que se divide la ciudad de Caracas, todos los miembros activos de las comunas acudieron a los entrenamientos. Katiuska Borrero, dirigente comunitaria de 44 años, indicó que esta jornada es la continuación natural del trabajo social y político que realizan permanentemente. “Siempre estamos organizados, para la producción autónoma, la distribución de alimentos a la población, ahora nos toca coordinarnos para defender la patria y aquí estamos”. Contó que nunca había tocado un arma, pero ahora siente que puede defender a su comunidad si existiera una amenaza.

En el sector Longaray de la parroquia El Valle, en otro punto del oeste de Caracas, Roger y Claudia Fuentes, de 50 y 48 años, participaron desde temprano en el adiestramiento. Comentaron que, como pareja, aprendieron a actuar juntos o separados de manera táctica. “Ahora sabemos cómo manejar un fusil y también desplazarnos y usar el conocimiento del territorio a nuestro favor en caso de que una fuerza enemiga intente agredirnos”, afirmó Roger, Su esposa Claudia agregó: “Esta tierra es de nosotros y haremos lo que haya que hacer para proteger a los hijos y a nuestra gente”.