▲ Edificio del reactor de la planta de energía nuclear de Bushehr, en las afueras de la ciudad sureña de Bushehr, Irán. Foto Ap

Afp, Xinhua y Europa Press

Periódico La Jornada

Domingo 21 de septiembre de 2025, p. 21

Teherán. Irán suspenderá la cooperación con el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) si se restablecen las sanciones de la Organización de Naciones Unidas (ONU), advirtió ayer el Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Teherán (CSSN).

“Pese a la cooperación del ministerio de Relaciones Exteriores con la agencia de la ONU y la presentación de propuestas para resolver la cuestión, las acciones de los países europeos suspenderán de facto la vía de cooperación”, afirmó el consejo en una declaración televisada.

El CSSN debatió lo que calificó como acciones “imprudentes” por parte de Francia, Reino Unido y Alemania, conocidas colectivamente como el E3, en relación con el programa nuclear de la república islámica.

Abbas Araghchi, canciller iraní, trasladó al director general del OIEA, Rafael Grossi, que Teherán “no acepta acciones políticas ni presiones injustas” en relación con su programa atómico.