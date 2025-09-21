De La Redacción

Periódico La Jornada

Domingo 21 de septiembre de 2025, p. 21

El Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés) calificó ayer el ataque de Israel el 10 de septiembre contra la redacción de un periódico en Saná, la capital de Yemen, como el bombardeo más mortífero contra trabajadores del gremio en los últimos 16 años, reportó The Guardian. En la embestida 31 periodistas y trabajadores del medio de comunicación fueron asesinados, y 135 personas más resultaron heridas.

El ataque de Tel Aviv en Saná forma parte de “un patrón más amplio, mortífero y deliberado para matar y silenciar a periodistas” en toda la región de Medio Oriente, publicó el CPJ en su sitio web.

“Israel se ha convertido en un asesino regional de periodistas, con repetidos incidentes en Gaza, Líbano, Irán y ahora Yemen, al etiquetar a los trabajadores de los medios como terroristas o propagandistas para justificar sus asesinatos”, afirmó la directora del programa regional del CPJ, Sara Qudah.

“Es un ataque brutal e injustificado dirigido contra personas inocentes cuyo único delito fue trabajar en el ámbito mediático, armadas únicamente con sus plumas y palabras”, declaró Nasser al-Khadri, editor en jefe del periódico 26 de Septiembre.

El ataque fue el segundo más letal contra periodistas que el comité haya registrado jamás, después de la masacre de Maguindanao en Filipinas en 2009, aseguraron.