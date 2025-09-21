Reuters y Europa Press

Periódico La Jornada

Domingo 21 de septiembre de 2025, p. 21

Nueva York., Qatar condicionó ayer la reanudación de su papel como mediador en las negociaciones en Gaza a una disculpa pública por parte de Israel por su ataque contra los líderes de Hamas en Doha el 9 de septiembre, cuando participaban en los acuerdos de alto el fuego. En tanto, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se prepara para participar en la 80 Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas (ONU) que tendrá como temas centrales el genocidio en Gaza y el creciente reconocimiento del Estado Palestino por parte de la comunidad internacional.

Doha indicó su disposición a mostrar “cierta flexibilidad” en la redacción de la disculpa, al señalar que el asunto es políticamente delicado para el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, reportó The Times of Israel, tras citar fuentes familiarizadas con el tema.

El informe añade que el asunto se planteó durante las conversaciones que sostuvo el secretario de Estado estadunidense, Marco Rubio, esta semana en Jerusalén y Doha, así como durante la visita del enviado especial de Washington para Medio Oriente, Steve Witkoff, a Londres.

El 23 de septiembre Trump pronunciará un discurso ante la Asamblea General de la ONU. El magnate, que exige recortar drásticamente la financiación estadunidense al organismo internacional, suspendió su colaboración con el Consejo de Derechos Humanos de la organización, prorrogó la suspensión de la financiación a la agencia de ayuda humanitaria para palestina Unrwa y abandonó la agencia cultural Unesco.

“Disfruta de la Asamblea General. Disfruta de la atención de otros líderes”, criticó Richard Gowan, director del International Crisis Group de la ONU, sobre Trump. Tal vez “usará su presencia para presumir de sus numerosos logros y, quizás una vez más, demostrar que merece el Premio Nobel de la Paz”, agregó.