▲ La creadora y el dron que sobrevolará el río y recolectará muestras para examinar la calidad del agua. Foto La Jornada

Ricardo Montoya

Corresponsal

Periódico La Jornada

Domingo 21 de septiembre de 2025, p. 26

Pachuca, Hgo., Daris Rubio, joven artista e inventora indígena hñähñu, originaria de Jacala, Hidalgo, combina tecnología con saberes ancestrales para explorar la espiritualidad, el territorio y la resistencia comunitaria. La también experta en electrónica creó un prototipo robótico para evaluar la calidad del agua del río Amajac.

El ambicioso proyecto, denominado Pozük’eñä, que en otomí significa víbora de cascabel, es para recolectar muestras del afluente con el fin de evaluar la calidad del líquido.

El nombre del invento lo creó la artista con base en la forma y movimiento de las serpientes que habitan la sierra hidalguense. “He diseñado un sistema de propulsión capaz de transportar sensores que registran parámetros físicos y químicos del agua, cuyos resultados serán procesados en laboratorio para identificar si existe contaminación y qué sustancias podrían estar presentes”, explicó Rubio.

Hasta ahora ha desarrollado cinco prototipos funcionales del dron, aplicando principios de biomimética (estudio de estructuras y procesos de la naturaleza para resolver problemas humanos de manera más eficiente, resiliente y sostenible).

La versión más nueva del modelo, detalló, busca mejorar la estabilidad, la autonomía y la capacidad de carga del dispositivo.

“Está inspirado en relatos de mi abuela Cele, que fueron transmitidos de forma oral de generación en generación, y son muestra de la cosmovisión indígena sobre el valor espiritual de las serpientes en el río”, añadió.

Aseguró que la Pozük’eñä “es una serpiente voladora que integra principios de biomímesis y aerodinámica, adaptados al entorno rural y a su geografía”.