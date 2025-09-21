Domingo 21 de septiembre de 2025, p. 19
Washington. Un acuerdo entre Washington y Pekín sobre el futuro de TikTok en Estados Unidos incluirá el dominio de estadunidenses en los puestos de un consejo de supervisión y garantizará que empresas estadounidenses controlen el algoritmo que impulsa el contenido de la aplicación.
“Habrá siete puestos en el consejo que controla la aplicación en Estados Unidos, y seis de ellos serán estadunidenses”, dijo el sábado la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt en una entrevista con Fox News.
Agregó que el gigante tecnológico Oracle sería responsable de los datos y la seguridad de la aplicación. Leavitt aseguró que “el algoritmo también será controlado por Estados Unidos”, ofreciendo más detalles sobre cómo se está configurando el acuerdo, al menos a los ojos de la Casa Blanca.
Un día antes, Trump y el presidente de China, Xi Jinping, discutieron un acuerdo sobre TikTok en una larga llamada telefónica.
Un tema central en las discusiones entre Washington y Pekín sobre la venta de la plataforma de videos cortos, propiedad de la china ByteDance, ha sido si la plataforma de video mantendría su algoritmo después de la posible desinversión de la empresa matriz en Estados Unidos.
El Congreso estadunidense aprobó una prohibición para TikTok que debió entrar en vigor en enero, pero el presidente Donald Trump ha firmado varias órdenes que han permitido que la aplicación siga operando en Estados Unidos mientras su administración intenta llegar a un acuerdo para que ByteDance venda sus operaciones en el país.