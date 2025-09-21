Ap y Reuters

Periódico La Jornada

Domingo 21 de septiembre de 2025, p. 19

Washington. Un acuerdo entre Washington y Pekín sobre el futuro de TikTok en Estados Unidos incluirá el dominio de estadunidenses en los puestos de un consejo de supervisión y garantizará que empresas estadounidenses controlen el algoritmo que impulsa el contenido de la aplicación.

“Habrá siete puestos en el consejo que controla la aplicación en Estados Unidos, y seis de ellos serán estadunidenses”, dijo el sábado la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt en una entrevista con Fox News.

Agregó que el gigante tecnológico Oracle sería responsable de los datos y la seguridad de la aplicación. Leavitt aseguró que “el algoritmo también será controlado por Estados Unidos”, ofreciendo más detalles sobre cómo se está configurando el acuerdo, al menos a los ojos de la Casa Blanca.