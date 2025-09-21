▲ Viajeros en la terminal 4 del aeropuerto de Heathrow, en Londres. Foto Afp

Afp, Reuters y Xinhua

Periódico La Jornada

Domingo 21 de septiembre de 2025, p. 19

Londres. Un ciberataque a un proveedor de sistema de registro de pasajeros y de equipaje interrumpió el sábado las operaciones en varios de los principales aeropuertos europeos, incluido el Heathrow, de Londres –el más transitado del continente–, lo que provocó retrasos y cancelaciones de vuelos.

Los aeropuertos de Bruselas, Berlín, Dublín y el de Cork (Irlanda), declararon que también se vieron afectados por el ataque.

En total, el sábado estaban programadas 651 salidas desde Heathrow, 228 desde Bruselas y 226 desde Berlín. Tan sólo antes del mediodía del sábado, en Heathrow, Berlín y Bruselas, 29 salidas y llegadas de vuelos fueron canceladas.

Esta perturbación es la más reciente de una serie de ataques informáticos contra gobiernos y empresas de todo el mundo, incluidas las de transporte.

Los problemas del sábado se centraron en el software MUSE de Collins Aerospace, que suministra sistemas a varias aerolíneas en aeropuertos de todo el mundo.

Collins Aerospace afirmó que el impacto “se limita al registro electrónico de clientes y al depósito de equipajes”. Esta compañía provee servicios de registro en 170 aeropuertos en todo el mundo, de acuerdo con información en su página electrónica.