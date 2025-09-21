Domingo 21 de septiembre de 2025, p. 19
Londres. Un ciberataque a un proveedor de sistema de registro de pasajeros y de equipaje interrumpió el sábado las operaciones en varios de los principales aeropuertos europeos, incluido el Heathrow, de Londres –el más transitado del continente–, lo que provocó retrasos y cancelaciones de vuelos.
Los aeropuertos de Bruselas, Berlín, Dublín y el de Cork (Irlanda), declararon que también se vieron afectados por el ataque.
En total, el sábado estaban programadas 651 salidas desde Heathrow, 228 desde Bruselas y 226 desde Berlín. Tan sólo antes del mediodía del sábado, en Heathrow, Berlín y Bruselas, 29 salidas y llegadas de vuelos fueron canceladas.
Esta perturbación es la más reciente de una serie de ataques informáticos contra gobiernos y empresas de todo el mundo, incluidas las de transporte.
Los problemas del sábado se centraron en el software MUSE de Collins Aerospace, que suministra sistemas a varias aerolíneas en aeropuertos de todo el mundo.
Collins Aerospace afirmó que el impacto “se limita al registro electrónico de clientes y al depósito de equipajes”. Esta compañía provee servicios de registro en 170 aeropuertos en todo el mundo, de acuerdo con información en su página electrónica.
Periodisas de la Afp vieron largas filas de pasajeros frente a los mostradores de los aeropuertos afectados, donde los registros y embarques se hicieron manualmente, lo que implicó retardos hasta de cuatro horas.
El aeropuerto de Bruselas afirmó en su página web que el “ciberataque” ocurrió desde el “viernes por la noche”, lo que tuvo “consecuencias importantes en el programa de vuelos de ayer sábado, lo que provocó retrasos y cancelaciones”, situación que se prolongó hasta por lo menos las primeras horas del domingo. Según un portavoz del aeropuerto, se solicitó a las aerolíneas cancelar la mitad de los vuelos de salida por la perturbación en curso, reportó la agencia Xinhua.
Un portavoz de la Comisión Europea dijo que la institución está monitoreando de cerca el incidente. Si bien los pasajeros están enfrentando estas alteraciones, la seguridad en los aviones y el tráfico aéreo no se han visto afectados, afirmó.
Varios ciberataques y fallas digitales han perturbado el transporte aéreo alrededor del mundo en los últimos años.