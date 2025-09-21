▲ Para los comerciantes en México resulta una gran carga la comisión que les cobran por cada transacción. Foto Jair Cabrera

Julio Gutiérrez

Periódico La Jornada

Domingo 21 de septiembre de 2025, p. 18

En México es ilegal que los comercios cobren a los consumidores comisiones por pagar con tarjeta; sin embargo, es una práctica que está presente en restaurantes, tienditas de la esquina, de tecnología y barberías, entre muchos otros.

Aunque la Ley Federal de Protección al Consumidor en el artículo 7 bis señala que los comercios que trasladen al consumidor una comisión por pagar con plásticos podrían recibir una multa que va de 700 pesos hasta los 2 millones de pesos, la realidad es otra.

“Ningún negocio puede hacer un cobro extra por el uso de la terminal punto de venta. Incluso en los términos y condiciones de los contratos de prestación de servicio de afiliación de comercio, que celebran las instituciones bancarias y los proveedores, y que están registrados ante la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), establecen que una de las causales para rescindirlo es hacer el cobro o traslado de la comisión a los tarjetahabientes o cargar alguna otra cantidad adicional”, indica la Profeco en un boletín informativo.

Álvaro Vértiz, especialista del sector financiero y socio de DGA Group, mencionó en entrevista que este tipo de prácticas desincentiva a la población para adoptar medios de pago digitales.

“Los comercios no tienen por qué trasladar al cliente la comisión que deben pagar ellos por los pagos digitales. Se debe fomentar la competencia para evitar estas prácticas… Lo primero que se puede hacer es hacer valer la ley, el cliente puede buscar a Profeco y también es importante que las empresas que tienen las terminales que hagan oír su voz ante las autoridades”, precisó.