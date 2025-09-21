Alejandro Alegría

La actualización de la tasa de retención por impuesto sobre la renta (ISR) que planteó la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) en el Paquete Económico 2026 se trata de un ajuste periódico y no de mayores impuestos para los ahorradores. La dependencia destacó que los pequeños ahorradores, con saldos menores a 206 mil pesos, seguirán exentos y los que tengan ingresos anuales inferiores a 400 mil pesos también continuarán con la opción de no presentar declaración.

La iniciativa de la Ley de Ingresos de la Federación (LIF), que entregó el gobierno de México al Congreso de la Unión el 8 de septiembre, plantea que la tasa provisional de retención pasará de 0.5 por ciento a 0.9 por ciento.

Esta medida busca “brindar mayor certidumbre a los contribuyentes que perciben ingresos por intereses del sector financiero”, pues de aplicarse la metodología vigente hasta este año la tasa sería de 1.77 por ciento.

Hacienda puntualizó que “los ahorradores no tendrán que pagar un mayor impuesto por sus cuentas o inversiones en bancos”, pues la tasa de retención de 0.9 por ciento anual que está a discusión en el Congreso de la Unión sólo se trata una actualización periódica ya prevista en la ley desde su origen, misma que “no implica aumento en el impuesto”.