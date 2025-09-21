Domingo 21 de septiembre de 2025, p. a31
Si el América estuvo lejos de mostrar su fortaleza futbolística, el Monterrey fue la personificación de la desidia. Un equipo que concedió contragolpes y desaprovechó una ventaja de dos goles en el Estadio BBVA, hasta conformarse con un empate 2-2 en el cierre de la novena fecha de la Liga Mx.
Cuando más grande era la expectativa, los regiomontanos cometieron una imprudencia tras otra. Pudieron lograr una recompensa mayor, después de los goles que Fidel Ambriz (17) y el español Sergio Canales (44) consiguieron antes del final del primer tiempo. Pero sus cálculos fallaron.
Pese a la ausencia por lesión del capitán Henry Martín, quien sufrió un esguince de rodilla izquierda la semana pasada, y del bajo nivel de jugadores como José Raúl Zúñiga y Alexis Gutiérrez, encargados de las tareas ofensivas, las Águilas empataron a los regiomontanos con dos tantos en menos de siete minutos.
Con este resultado, los Rayados quedaron en el segundo lugar de la Liga con 22 puntos, a uno del líder Cruz Azul. El América se mantuvo en el cuarto puesto con 18 unidades.