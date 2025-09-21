De La Redacción

Periódico La Jornada

Domingo 21 de septiembre de 2025, p. a31

Si el América estuvo lejos de mostrar su fortaleza futbolística, el Monterrey fue la personificación de la desidia. Un equipo que concedió contragolpes y desaprovechó una ventaja de dos goles en el Estadio BBVA, hasta conformarse con un empate 2-2 en el cierre de la novena fecha de la Liga Mx.

Cuando más grande era la expectativa, los regiomontanos cometieron una imprudencia tras otra. Pudieron lograr una recompensa mayor, después de los goles que Fidel Ambriz (17) y el español Sergio Canales (44) consiguieron antes del final del primer tiempo. Pero sus cálculos fallaron.